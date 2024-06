«C’est sûr qu’il va remporter le Ballon d’or» : Neymar a fait son choix sur le futur vainqueur entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior

Neymar a déjà fait son choix sur l’identité du futur vainqueur du Ballon d’or, qui devrait se jouer entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé désormais coéquipiers au Real Madrid.

Le Real Madrid fait plus que jamais l’actualité ces derniers jours. Entre son 15e sacre en Ligue des champions et la signature de Kylian Mbappé, le club espagnol n’en finit plus de faire parler lui. Et c’est sûrement loin d’être terminé avec l’arrivée de l’attaquant français, qui sera évidemment épié. Même s’il risque de devoir partager l’affiche avec les autres stars qui composent l’effectif madrilène. A commencer par Vinicius Junior. Le Brésilien est même un sérieux concurrent pour le capitaine de l’équipe de France dans la course au Ballon d’or.

«Il porte fièrement les couleurs de notre pays»

Avec 24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, le numéro 7 madrilène a été l’un des grands artisans du sacre des Merengue en Liga mais aussi en Ligue des champions avec un but inscrit en finale contre le Borussia Dortmund (0-2). Et pour Neymar, il n’y a même pas de doute.

«Evidemment que le Ballon d’or est à lui, je le souhaite. Je lui ai envoyé un message avant la finale et un autre ensuite. C’est sûr qu’il va remporter le Ballon d’or, il est incroyable et il porte fièrement les couleurs de notre pays partout dans le monde», a affirmé le Brésilien, qui se remet toujours d’une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche, en marge d’une vente aux enchères en faveur de son institut.

Au regard de sa saison et du parcours du Real Madrid en Ligue des champions, où Kylian Mbappé (44 buts et 10 passes décisives en 48 matchs) a été éliminé en demi-finale avec le PSG, Vinicius Junior semble avoir une longueur d’avance pour se voir décerner la prestigieuse distinction.

Mais la route est encore longue et l’international tricolore peut très bien faire pencher la balance en sa faveur en cas de succès des Bleus à l’Euro 2024 en Allemagne. De son côté, Vinicius aura l’occasion de mettre tout le monde d’accord lors de la Copa America organisé aux Etats-Unis (20 juin-14 juillet). De quoi promettre un été très chaud et une lutte à distance haletante entre les désormais deux coéquipiers.