Cristiano Ronaldo, Casillas, Beckham… Les stars du football saluent la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid

Lundi, le Real Madrid a officialisé la signature de l’attaquant français Kylian Mbappé. Une annonce attendue depuis plusieurs années par les amateurs de football et qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Les stars ont été nombreuses à saluer la nouvelle.

Une signature qui fait rêver. En s’engageant avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé un «rêve» d’enfant. Et si le concerné était impatient d’officialiser sa venue dans la capitale espagnole, c’était aussi le cas des autres grands noms du ballon rond. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas faites attendre. Et il faut dire que ce transfert semble faire l’unanimité auprès des stars de football, a commencé par Cristiano Ronaldo, légende vivante de la Casa Blanca.

Souvenez-vous, cette photo de Kylian Mbappé sur son lit, jeune et ébahi par les posters de son idole, CR7. Depuis, le capitaine de l’équipe de France a bien grandi et il est désormais temps pour lui de faire sa propre légende, comme le confirme le Portugais dans un commentaire sous une publication de Kylian Mbappé. «À mon tour. Hâte de te voir illuminer le Bernabeu», s’est réjoui le quintuple Ballon d’or. Un message qui a dû enchanter l’ancien joueur du PSG qui a toujours eu une admiration pour CR7.

“Excited to see you light up the Bernabéu… hala Madrid!”.





Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé. pic.twitter.com/UVEmCaEmgl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024