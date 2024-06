Cyclisme : pourquoi Julian Alaphilippe ne va-t-il pas faire le Tour de France ?

Après un Giro réussi, marqué par une victoire d’étape, Julian Alaphilippe ne devrait pas participer au Tour de France cette année. Le double champion du monde souhaite se concentrer sur les Jeux olympiques, grand objectif de sa saison.

Il ne faudra pas compter sur les coups d’éclat de Julian Alaphilippe au Tour de France cette année. Il fallait déjà se faire à l’idée que la Grande Boucle ne se terminerait pas sur les Champs-Elysées, désormais, il faudra aussi accepter de ne pas voir le double champion du monde sur les routes de France. Selon L’Equipe, Patrick Lefevere, patron de la Soudal-Quick Step, aurait affirmé cette décision ce lundi.

«J'avais appelé Julian au soir de sa victoire d'étape sur le Giro pour le féliciter. Il m'avait dit qu'il imaginait bien qu'on penserait à lui pour le Tour mais qu'il n'avait pas envie de le faire car il avait d'autres objectifs en tête. Il m'a assuré qu'il se plierait à notre décision car on est son employeur mais je n'imagine pas un instant l'obliger à être au départ. On ne l'a jamais fait pour personne», a reconnu le dirigeant belge.

Objectif Paris 2024

Mais alors, quels sont ces autres objectifs dans la tête du coureur français ? Si le Tour de France se termine à Nice cette année et non sur la plus belle avenue du monde, cela s’explique par la tenue des Jeux olympiques à Paris cet été. Un événement sportif auquel souhaite participer, voire même briller, Julian Alaphilippe. «Je comprends surtout que Julian a déjà Paris en tête, ce sera peut-être sa dernière chance de vivre les Jeux olympiques, surtout à la maison. Pourquoi le priver de ça ?», a précisé Patrick Lefevere dans le quotidien sportif.

Et pour arriver aux Jeux dans les meilleures conditions possibles, le double champion du monde a décidé de respecter son programme initial. Même si son niveau actuel laissait penser qu’on pouvait le voir sur la Grande Boucle, comme son coéquipier Remco Evenepoel qui l’avait encensé après son Giro réussi, marqué par une victoire d’étape. Mais, malgré un retour au haut niveau, Julian Alaphilippe a terminé le Tour d’Italie fatigué et atteint d’une bronchite. C’est pourquoi, pour éviter de se blesser et de devoir sacrifier ses Jeux olympiques, le Français a préféré faire des choix.

Prévue le 3 août prochain, l’épreuve en ligne des Jeux olympiques verra quatre français être retenus par le sélectionneur Thomas Voeckler, qui annoncera sa liste le 8 juillet. Parmi ces coureurs, Julian Alaphilippe ainsi que Christophe Laporte devraient figurer sur la liste.