Football : le meilleur buteur de la dernière CAN a joué pendant 11 ans illégalement avec la Guinée équatoriale

Emilio Nsue, meilleur buteur de la dernière Coupe d’Afrique des nations, a joué illégalement pendant onze ans avec la Guinée équatoriale, a annoncé la FIFA ce lundi.

Un nouveau scandale. La Fifa a indiqué, ce lundi, que Emilio Nsue aurait joué illégalement pour la Guinée équatoriale depuis 11 ans et lui a infligé une suspension de six mois.

Âgé de 34 ans, le joueur d’Intercity Alicante (3e division espagnole) est né à Majorque (Espagne) et il n’aurait jamais dû représenter la Guinée équatoriale, selon la FIFA. L’instance dirigeante du football mondial a enquêté et a compris qu’il avait déjà joué 26 matchs avec les équipes de jeunes d’Espagne avant d’obtenir la nationalité équato-guinéenne en 2013.

Plus grave encore pour la sélection de la Guinée équatoriale, l’instance internationale a également décidé d’annuler les résultats des deux victoires (contre le Libéria et la Namibie) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de novembre dernier, alors que Emilio Nsue avait marqué dans les deux matchs.

Selon la règle, un joueur peut jouer pour une autre sélection nationale tant qu’ils n’ont pas disputé le moindre match en compétition officielle avec une équipe première et tant qu’il bénéficie d’une double nationalité. Ce qui a été le cas notamment pour Brahim Diaz, passé de l’Espagne au Maroc récemment.

Emilio Nsue, qui avait été exclu par sa fédération de Guinée équatoriale de football pour indiscipline et incident grave pendant la CAN 2024, peut faire appel de cette sanction auprès de la FIFA et du Tribunal arbitral du sport.