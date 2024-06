Football : une joueuse assène un violent coup de poing à son adversaire lors d'un match en Afrique (vidéo)

Lors d'un match amical de football, lundi soir, entre l'équipe féminine du Maroc et celle de la RD Congo, une joueuse a infligé un violent coup de poing à une de ses adversaires.

Une scène complètement lunaire. Alors que le match amical entre l'équipe féminine du Maroc et celle de la RD Congo, lundi soir, a été très spectaculaire avec une victoire des Lionnes de l’Atlas (3-2), la rencontre a aussi été marquée par une bagarre en pleine rencontre.

The worst referee in history of football pic.twitter.com/AFHv8q8Mkn

