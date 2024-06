Roland-Garros 2024 : Novak Djokovic forfait pour son quart de finale contre Casper Ruud

Touché au genou lors de sa victoire en 8e de finale, Novak Djokovic, tenant du titre à Roland-Garros, a déclaré forfait pour son quart de finale prévu, ce mercredi, contre Casper Ruud.

Tremblement de terre à Roland-Garros ! En quête d’un 25e sacre en Grand Chelem à Roland-Garros, dont il est tenant du titre, Novak Djokovic a été contraint de déclarer forfait pour son quart de finale prévu, ce mercredi, contre le Norvégien Casper Ruud. Touché au genou droit lors de son long combat et de sa victoire arrachée en 8e de finale contre Francisco Cerundolo, le n°1 mondial a passé, ce mardi en milieu d’après-midi, des examens, qui ont révélé une lésion du ménisque médial. Face à ce diagnostic, le Serbe n’a pas eu d’autre choix que de se retirer du Grand Chelem parisien.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.





Wishing Novak a speedy recovery pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

A son grand désespoir même s’il avait déjà émis des doutes sur sa participation à ce quart de finale. «J’ai réussi à gagner, mais je ne sais pas si je serai capable de jouer le prochain match», avait affirmé, après sa qualification, Novak Djokovic, qui avait une légère gêne au genou depuis «deux semaines environ». Et elle se serait aggravée lors d’une glissade sur l’ocre du court Philippe-Chatrier. «J’ai joué des tournois avec et il n’y a rien eu jusqu’à aujourd’hui. Mais au troisième jeu du 2e set, j’ai glissé et ça a affecté mon genou», avait indiqué le joueur de 37 ans, qui a eu recours à une forte dose d’anti-inflammatoires pour achever la rencontre.

Et ce forfait n’est pas sans conséquence. En plus de perdre son titre Porte d’Auteuil, «Nole», qui n’a pas remporté le moindre titre, ni joué la moindre finale cette saison, va également perdre sa place de n°1 mondial au profit de Jannick Sinner, qui s’est qualifié lui pour les demi-finales contre Grigor Dimitrov (6-2, 6-4, 7-6). Et l’Italien s’affirme désormais comme le grand favori pour soulever, dimanche, la Coupe des Mousquetaires. Mais que ce soit Jannick Sinner, Casper Ruud, lui aussi qualifié pour le dernier caré, ou un autre, le vainqueur de ces Internationaux de France sera inédit.