Roland-Garros 2024 : Novak Djokovic jouera-t-il son quart de finale contre Casper Ruud ?

Touché au genou lors de sa victoire contre Francisco Cerundolo, lundi, Novak Djokovic a laissé planer le doute sur sa participation au quart de finale de Roland-Garros contre Casper Ruud.

Novak Djokovic sera-t-il présent ce mercredi sur la terre battue du court Philippe Chatrier ? Rien n’est moins sûr. Le Serbe s’est pourtant offert le droit d’affronter Casper Ruud en quart de finale de Roland-Garros, en venant à bout dans la douleur de l’Argentin Francisco Cerundolo (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3). Un énorme combat de plus de quatre heures et demi qui a laissé des traces sur le corps du n°1 mondial, qui a terminé la rencontre en serrant les dents. Le tenant du titre Porte d’Auteuil a été touché au genou lors d’une glissade dans la 2e manche et a dû être soigné sur le court à deux reprises. Il a même pensé à abandonner.

«Je ne sais pas si je serai capable de jouer le prochain match»

Mais après avoir souffert pendant deux sets, où il s’est retrouvé très limité dans ses mouvements, la deuxième intervention du médecin lui a été bénéfique pour finalement renverser son adversaire. «À la fin du troisième set, j'ai demandé plus de médicaments, la dose maximum, qui a fait effet après 30 à 45 minutes. Ça correspond à la fin de la quatrième manche, quand ça a commencé à aller mieux pour moi, je me sentais moins limité dans mes mouvements. Et pratiquement tout le 5e set s’est fait sans douleur», a confié Novak Djokovic à l’issue de la rencontre.

Mais des doutes persistent sur l’état de son genou et il n’est pas encore assuré de disputer son match face à Casper Ruud. «Les effets des médicaments ne vont pas durer. Je pense que l’on fera des examens supplémentaires. On a vu le docteur après le match, il y avait du bon et des zones d’inquiétude, on verra. (…) J’ai réussi à gagner, mais je ne sais pas si je serai capable de jouer le prochain match», a-t-il affirmé.

Et Novak Djokovic a pointé du doigt la terre battue parisienne qu’il juge plus glissante. «Les conditions météorologiques inhabituelles, avec beaucoup de pluie, un terrain lourd, de l’humidité, ça affecte la surface. (…) Je ne sais pas ce qu’ils ont fait, s’ils ont enlevé de la terre battue, mais il n’y en avait quasiment pas sur le terrain, et ça devient très glissant dans des conditions plus chaudes. J’ai glissé bien trop de fois, et c’est inhabituel», a-t-il regretté.

S’il s’était rendu dans le Bois de Boulogne pour jouer à la pétanque après sa victoire contre Lorenzo Musetti, Novak Djokovic devrait, cette fois, privilégier la récupération pour préserver son genou et se donner toutes les chances de s’offrir une nouvelle demi-finale à Paris.