UFC : le combat de Conor McGregor contre Michael Chandler aura-t-il lieu ?

Alors que son grand retour est attendu pour l’UFC 303 contre Michael Chandler, le 29 juin, l’inquiétude grandit autour de la star du MMA Conor McGregor depuis quelques jours.

Fera-t-il son retour dans la cage ? Alors qu’il était attendu en conférence de presse, ce lundi 3 juin, à Dublin (Irlande) pour évoquer son retour à l’UFC, après deux ans d’absence, le combattant irlandais ne s'est pas présenté et l’événement a été reporté. De quoi commencer à semer le doute sur son prochain combat.

«En consultation avec l’UFC, la conférence de presse d’aujourd’hui a été annulée en raison d’une série d’obstacles indépendants de notre volonté, a posté Conor McGregor sur ses réseaux sociaux. Je m’excuse auprès de mes fans irlandais et des fans du monde entier pour la gêne occasionnée et j’apprécie toute votre passion et votre soutien. J’ai hâte de vous présenter le plus grand spectacle de tous les temps dans l’octogone.»

Il reste sur deux défaites consécutives

Un épisode qui interroge sur un possible forfait de l’ancien champion des moins de 66 kg et des moins de 70 kg. Les rumeurs font état d’une nouvelle blessure de Conor McGregor. Pour le moment, rien n’a filtré. Dana White, éminent patron de l'UFC, n'a lui non plus pas pris la parole pour évoquer un forfait de son protégé de toujours.

Breaking: ESPN has removed ads on their website and cable TV for Conor McGregor’s return at UFC 303 vs Michael Chandler.





Yesterday McGregor cancelled a huge press conference in Ireland with speculation overnight of bad news for the promotion and fans.





Thoughts #UFC… pic.twitter.com/316i7occrO — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) June 4, 2024

Il y a quelques jours, Conor McGregor, qui reste sur deux défaites contre Dustin Poirier, avait été aperçu en boîte de nuit en train de danser et d’embrasser une femme. De quoi poser des questions sur sa préparation également.

Le combat contre Michael Chandler (37 ans) doit se dérouler en main-event de l’UFC 303, le 29 juin prochain, à la T-Mobile Arena de Las Vegas.