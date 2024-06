«Il jouera le rôle d’une légende du MMA» : Dwayne Johnson annonce la signature d'une star de la boxe pour son prochain film

Dwayne Johnson, star de cinéma et des rings de catch, est actuellement en plein tournage de son prochain film The Smashing Machine. Et dans le casting, il y a un champion du monde de boxe.

Un champion au cinéma. Patron incontesté des poids lourds de la boxe anglaise depuis le 18 mai dernier et sa victoire contre Tyson Fury, Oleksandr Usyk va se lancer dans une toute nouvelle aventure en rejoignant le casting du film de Dwayne «The Rock» Johnson.

Dans ce film, intitulé The Smashing Machine, le champion invaincu ukrainien, qui a remporté toutes les ceintures chez les poids lourds-légers et les lourds, jouera le rôle d’Igor Vovchanchyn, vraie légende du MMA de son pays.

«C’est un honneur d’avoir le nouveau champion incontesté des poids lourds, Oleksandr Usyk, a confié Dwayne Johnson. Il jouera le rôle d’Igor Vovchanchyn, vraie légende du MMA ukrainien qui a livré des combats légendaires pendant l’ère des Arts Martiaux Mixtes sans limites avec un combat sans limites face à la Smashing Machine elle-même, Mark Kerr. J’ai un grand respect pour Oleksandr Usyk, ce sera un honneur de partager le ring avec lui alors qu’il me frappera à la mâchoire la semaine prochaine». «The Rock» va, lui, incarner le rôle de Mark Kerr, passé par l’UFC.

À noter qu'Oleksandr Usyk disputera une revanche contre Tyson Fury le 21 décembre prochain toujours à Riyad en Arabie saoudite.