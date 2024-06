JO 2024 : le président de Lille refuse de libérer ses joueurs mais va porter la flamme olympique

Alors qu’il a refusé de libérer ses joueurs pour les JO 2024, le président du Losc, Olivier Létang, sera porteur de la flamme olympique à Lille le 2 juillet prochain. Un choix contradictoire du dirigeant nordiste.

«Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais». Alors qu’il a refusé de libérer ses joueurs pour les Jeux olympiques 2024 de Paris, Olivier Létang, le président du LOSC, lui, ne se prive pas. Il faut croire que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne entre joueurs et direction. Le 2 juillet prochain, le dirigeant nordiste sera présent à Lille pour porter la flamme olympique dans la rue Nationale.

Thierry Henry dans l'impasse

Pourtant, Olivier Létang se dit être un grand partisan des Jeux olympiques. «Quand on est un dingue de sport comme moi, quel symbole ! On parle de la plus grande compétition sportive au monde qu’on a attendue depuis 100 ans. Et quand on voit ce qui se passe aujourd’hui dans le monde, ça ne peut que réunir», a-t-il déclaré sur France 3.

Mais pour ce qui est de faire vivre une telle expérience à ses joueurs, la réponse est non. Le 2 juin, Thierry Henry, le sélectionneur de l’équipe de France pour les Jeux olympiques, a dévoilé sa pré-liste des Bleus. Parmi les choix de l’ancien attaquant français se trouvent trois joueurs du LOSC avec Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro. Mais quelques heures après cette annonce, Olivier Létang a expliqué dans L’Equipe qu’il ne libérerait pas ses joueurs en raison d’un troisième tour préliminaire de Ligue des champions.

En revanche, le dirigeant nordiste est dans son droit, et ce n’est pas le seul à le faire. C’est notamment le cas au Real Madrid, nouveau club du capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé, qui a refusé de libérer ses joueurs français pour les JO. Une situation qui n’a pas vraiment enchanté Thierry Henry. «La dernière fois que j’ai eu autant de rejets, j’étais au collège», a-t-il ironisé lors de l’annonce de sa pré-liste. En attendant, Olivier Létang prive ses joueurs de la «plus grande compétition sportive au monde». Mais lui y sera.