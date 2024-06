Transferts : voici les dates officielles du mercato d’été en France

Le Conseil d’Administration de la LFP a adopté, ce mercredi, les dates du mercato d’été, ainsi que celles du mercato d’hiver au mois de janvier prochain.

C’est pour très bientôt. Le Conseil d’Administration de la LFP a adopté, ce mercredi, les dates du mercato d’été. Et il ouvrira ses portes ce lundi 10 juin, soit dans seulement cinq jours. Il durera près de trois mois car il s’achèvera le vendredi 30 août à 23h précises. Après cette date et cette heure, il ne sera plus possible pour les clubs français de recruter, sauf à de rares exceptions.

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG devrait encore être l’un des principaux acteurs pour remplacer le capitaine de l’équipe de France. L’an dernier, le club de la capitale avait déboursé plus de 300 millions d’euros pour se renforcer.

Les dates du mercato d’hiver 2025 ont également été validées. Il commencera le mercredi 1er janvier prochain avant de s’achever le lundi 3 février, toujours à 23h. Pour rappel, les clubs français ont été les plus dépensiers lors du dernier mercato d’hiver avec près de 270 millions d'euros d'achats devant l’Angleterre (171,7 millions d’euros), l’Allemagne (140,9 millions d’euros) et l’Espagne (138,8 millions d’euros).