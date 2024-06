Ballon d'or 2024 : quand le trophée sera-t-il remis ?

La date de la cérémonie de remise du Ballon d’or 2024, dont les tenants du titre sont Aitana Bonmati et Lionel Messi, a été dévoilée ce jeudi.

On ne connaît pas encore le probable lauréat mais on connaît la date de la cérémonie. La remise du Ballon d’Or 2024 aura lieu le lundi 28 octobre prochain, ont annoncé, ce jeudi, les organisateurs.

Comme lors des éditions précédentes, l’événement aura lieu sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris.

Cette année, il y aura deux nouveaux trophées : l’entraîneur de la saison (équipe masculine, club ou sélection) et l’entraîneur(e) de la saison (équipe féminine, club ou sélection).

A noter que la révélation des nommés pour toutes les catégories (Ballons d’or masculin et féminin, meilleur jeune, meilleur gardien, meilleur buteur, trophées du club masculin et féminin, trophées des entraîneurs de l’année masculin et féminin) aura lieu le 4 septembre prochain.