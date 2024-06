Boxe : quand le forum des Halles de Paris devient le centre du Noble art

À l’approche des Jeux olympiques, la boxe anglaise a investi le centre de Paris depuis mercredi, et ce jusqu'au 12 juin avec notamment la présence des Français qualifiés mais aussi une pesée de la star montante, Bakary Samaké.

Une promotion grandeur nature. Dans le creux de la vague ces dernières années, la boxe anglaise est en train de s’offrir une seconde jeunesse en France. Secouée par un manque de suivi, de médiatisation et l’incroyable percée du MMA ces dernières années, le Noble art regagne peu à peu les cœurs avec des galas plus structurés et des jeunes boxeurs qui montent. Et avec l’arrivée des Jeux olympiques à Paris, qui verront entre autres les champions Estelle Mossely et Sofiane Oumiha présents, «l’anglaise» revient sur le devant de la scène. D’ailleurs, le grand public peut actuellement en profiter avec un énorme tournoi organisé sous la Canopée du Westfield Forum des Halles, dans le 1er arrondissement de Paris.

Depuis ce mercredi, cet événement oppose des boxeurs et boxeuses de cinq nations dont la France. Au total, 10 boxeurs, entre 1 et 3 athlètes par nation.

Ce n’est pas une première pour le Westfield Forum des Halles. Le 17 octobre dernier, un gala de boxe avec six combats, dont celui de Sofiane Oumiha contre le Bulgare Radoslav Rosenov, avait eu lieu.

Parmi les boxeurs présents, le grand public pourra voir jusqu’à dimanche, Estelle Mossely (championne olympique 2016), Sofiane Oumiha (vice-champion olympique 2016 et triple champion du monde 2017, 2021, 2023), les Brésiliens Rafaela Marques Silva et Yuri Falcao Dos Reis ou encore l’Algérienne Hadjila Khelif.

Le programme

Vendredi 7 Juin

18h-19h30 : France (F) vs Algérie (F), Espagne (H) vs Trinidad (H), Espagne (F) vs Trinidad (F), France (H) vs Brésil( H)

Samedi 8 Juin

20h30-22h Combats : Algérie (F) vs Brésil (F), France (H) vs Trinidad (H), France (F) vs Trinidad (F)

Dimanche 9 Juin

15h-16h30 Combat : France (F) vs Brésil (F)

Et ce n’est pas tout. Trois jours plus tard, mercredi 12 juin à 18h, le Forum accueillera 10 boxeurs dont 7 Français et parmi eux Bakary Samaké et Kevin Lele Sadjo, pour leur pesée officielle avant le Gala Samaké Promotion Act 4, événement qui se déroulera le lendemain au Zénith de Paris devant 5 000 personnes.