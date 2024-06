Equipe de France : Kylian Mbappé bientôt meilleur passeur de l’histoire des Bleus ?

Kylian Mbappé a délivré deux nouvelles passes décisives lors de la victoire de l’équipe de France contre le Luxembourg, mercredi, en match de préparation à l’Euro 2024 (3-0).

Kylian Mbappé a un objectif : battre le plus de records possibles. Et en équipe de France, il est bien parti pour en faire tomber quelques-uns. A seulement 25 ans, le nouvel attaquant du Real Madrid, qui compte 78 sélections, est déjà le 3e meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 47 réalisations, après son but inscrit, mercredi, lors de la victoire tricolore contre le Luxembourg en match de préparation à l’Euro 2024 (3-0).

À une longueur d'antoine Griezmann

Il est seulement devancé par Thierry Henry (51 buts) et Olivier Giroud (57 buts). S’il va devoir encore patienter un tout petit peu pour trôner seul en tête de ce classement, il pourrait en revanche très rapidement devenir le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France.

Dernier buteur du match à Metz, l’ancien parisien a également été passeur décisif à deux reprises. Tout d’abord sur l’ouverture du score de la tête de Randal Kolo Muani, puis sur le second but des hommes de Didier Deschamps inscrit d’une frappe puissante sous la barre par Jonathan Clauss. Avec ces deux offrandes, ses 28e et 29e sous le maillot frappé du coq, il est devenu seul le 2e meilleur passeur des Bleus devant Thierry Henry (27 passes décisives).

Et il n’est désormais qu’à une longueur d’Antoine Griezmann et ses 30 passes décisives. Le capitaine français pourrait l’égaler voire le dépasser, dès dimanche, lors du 2e match de préparation de l’équipe de France contre le Canada à Bordeaux. Ou alors pendant l’Euro que Kylian Mbappé et ses coéquipiers entameront contre l’Autriche (17 juin) avant d’affronter les Pays-Bas (21 juin) et la Pologne (25 juin).