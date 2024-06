Equipe de France : à qui Kylian Mbappé a-t-il rendu hommage après son but contre le Luxembourg ?

Auteur du dernier but de l’équipe de France, mercredi, lors de la victoire contre le Luxembourg en match de préparation à l’Euro 2024 (3-0), Kylian Mbappé a rendu hommage à un proche récemment décédé.

Un moment d’émotion. Kylian Mbappé a inscrit le 3e et dernier but de l’équipe de France, mercredi soir, lors de la victoire contre le Luxembourg en match de préparation à l’Euro 2024. Et au moment de fêter sa 47e réalisation en Bleu, le capitaine tricolore a pointé ses deux index vers le ciel et soulevé son maillot pour laisser apparaître le portrait d’un homme sur un t-shirt, où il était écrit «Repose en paix Tonton».

Cet homme est Alexandre Konstantinidis, qui était éducateur à l’AS Bondy, premier club de Kylian Mbappé, et qui est récemment décédé à l’âge de 50 ans. Depuis l’annonce de sa disparition, plusieurs messages ont afflué pour saluer la mémoire de ce «grand monsieur» au «grand cœur». Et l’attaquant français n’a pas manqué également de lui rendre hommage.

«Merci pour lui», a réagi le club situé en Seine Saint-Denis accompagnant son message d’une photo de Kylian Mbappé rendant hommage à Alexandre Konstantinidis à Metz. Le week-end dernier, le Bondynois avait déjà publié un message sur son compte Instagram en son honneur. «Repose en paix tonton Alex. Difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point tu es parti trop tôt et tu vas nous manquer. La vie ne sera plus jamais la même sans toi. On prendra soin de ta famille, tu peux en être sûr. Que Dieu t’ouvre les portes du paradis», avait-il posté.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront un 2e match de préparation, ce dimanche, contre le Canada à Bordeaux avant leur entrée en lice à l’Euro contre l’Autriche (17 juin). Ils affronteront ensuite les Pays-Bas (21 juin) et la Pologne (25 juin) avec comme premier objectif de se hisser en 8e de finale.