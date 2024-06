Equipe de France : voici le classement des joueurs les plus âgés en Bleu

Après être entré en fin de rencontre mercredi face au Luxembourg, Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, est devenu le joueur le plus âgé à porter le maillot de l’équipe de France. Un nouveau record de longévité pour l’ancien milanais.

Vieillir comme le bon vin. En entrant en jeu à la 81e minute mercredi face au Luxembourg (3-0), Olivier Giroud est devenu le joueur le plus âgé à porter le maillot de l’équipe de France (37 ans et 249 jours). L’ancien attaquant de l’AC Milan, qui va prochainement rejoindre Hugo Lloris au Los Angeles FC, n’en finit plus d’étonner avec sa longévité. Le 4 décembre 2022, Olivier Giroud était déjà devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en inscrivant son 52e but avec l’équipe de France.

Avec son entrée en jeu contre le Luxembourg pour sa 132e sélection, Olivier Giroud devient le joueur le plus âgé à connaître une sélection en équipe de France. #FRALUX pic.twitter.com/gPv4rzEeY7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2024

Steve Mandanda détrôné

Souvent critiqué et rabaissé, il avait pourtant dépassé l’un des plus grands attaquants français, Thierry Henry. Et si mercredi soir, il n’a pas eu l’occasion d’inscrire son 58e but, ça ne l’a pas empêché de décrocher un nouveau record. Mais quel joueur Olivier Giroud a-t-il détrôné en devenant le joueur le plus âgé à avoir porté le maillot de l’équipe de France ?

Avant lui, ce record honorifique était détenu par Steve Mandanda. L’ancien portier de l’Olympique de Marseille détenait ce titre depuis novembre 2022 lors du dernier match de la phase de groupe de la Coupe du monde 2022 face à la Tunisie. Ce jour-là, le gardien avait alors participé à son dernier match avec l’équipe de France à l’âge de 37 ans et 247 jours. Et, au total, ils sont quinze Bleus à avoir porté le maillot de l’équipe de France au-delà de leurs 35 ans.

Le classement des joueurs les plus âgés en équipe de France

Olivier Giroud (37 ans et 249 jours)

Steve Mandanda (37 ans et 247 jours)

Bernard Lama (37 ans et 148 jours)

Larbi Ben Barek (37 ans et 122 jours)

Auguste Jordan (36 ans et 288 jours)

Lilian Thuram (36 ans et 164 jours)

Hugo Lloris (35 et 357 jours)

Roger Marche (35 ans et 287 jours)

Marcel Desailly (35 ans et 284 jours)

Patrice Evra (35 ans et 180 jours)

Grégory Coupet (35 ans et 169 jours)

Claude Makélélé (35 ans et 120 jours)

Julien Darui (35 ans et 85 jours)

Robert Jonquet (35 ans et 67 jours)

Fabien Barthez (35 ans et 11 jours)

Fabien Barthez et Hugo Lloris, une fin à l'identique

À noter tout de même qu’un doute persiste toujours quant à l’âge de Larbi Ben Barek, dont la date de naissance est sujette à caution. Deux hypothèses existent, le 16 juin 1917 ou le 16 juin 1914. Mais jusqu’ici, la première date semble être la plus probable. La FFF a d’ailleurs validé cette date de naissance sur la fiche du joueur présente sur le site de la Fédération.

De plus, un point commun existe entre les gardiens Hugo Lloris et Fabien Barthez. Evidemment, on pense à leur poste ainsi qu'à leur titre de champion du monde avec l’équipe de France. Mais cette fois-ci, cela concerne leur dernière rencontre avec les Bleus. Les deux portiers ont terminé leur carrière internationale après une séance de tirs au but en finale de Coupe du monde… avec le brassard de capitaine.