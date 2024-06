Football : Karim Benzema a reçu un maillot de l’Algérie floqué à son nom (vidéo)

Actuellement en vacances en Algérie, qui affronte, ce jeudi, la Guinée en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Karim Benzema s’est vu remettre un maillot des Fennecs floqué à son nom.

Karim Benzema profite de ses vacances. Alors que la saison s’est achevée il y a une dizaine de jours en Arabie saoudite, l’attaquant français d’Al Ittihad a pris la direction de l’Algérie, pays d’origine de ses parents, pour passer du temps avec sa famille. Il est arrivé, le week-end dernier, à l’aéroport de Béjaïa, d’où est originaire son père, et a reçu un accueil particulièrement chaleureux au moment de mettre les pieds sur le sol algérien.

Karim Benzema était aujourd’hui à Sidi Moussa pour rendre visite à l’équipe nationale pic.twitter.com/odlRRomS0p — Algérie Football Média (@DZFOOTBALLDZ) June 5, 2024

Et Karim Benzema a profité de ce séjour pour rendre visite à l’équipe d’Algérie, qui affronte la Guinée, ce jeudi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Ballon d’or 2022 a visité les installations de la sélection désormais dirigée par Vladimir Petkovic et a salué l’ensemble des joueurs présents lors de ce rassemblement avant de prendre la pose avec eux à la fin de leur séance d’entraînement. A cette occasion, il s’est également vu remettre un maillot des Fennecs floqué à son nom et avec le numéro 9.

«C’est la première fois que je venais ici. On m’a proposé de venir et de voir les joueurs. J’en connais quelques-uns. Merci au président de la Fédération qui m’a invité. J’ai vu les joueurs, ils ont l’air en forme. J’espère qu’ils vont faire un bon match, faire plaisir aux gens et gagner. (…) Ils ont une bonne équipe et des bons joueurs, ils ont un nouvel entraîneur. J’espère pour eux qu’ils vont monter en puissance et gagner beaucoup de match», a-t-il notamment déclaré.

Et il sera présent pour la première fois dans les tribunes du stade Nelson Mandela de Baraki pour soutenir les Fennecs. «On va voir ce que cela donne. On m’a dit beaucoup de belles choses sur ce stade mythique. Pour moi, ce sera une première et j’espère qu’il y aura beaucoup d’ambiance même si je n’en doute pas, a-t-il ajouté. C’est un match très important pour eux et tout le monde va être derrière l’Algérie.» Lui le premier.