«Jamais on ne m’avait autant insulté de toute ma vie» : le gardien argentin Emiliano Martinez s’en prend au public français

Champion du monde avec l’Argentine et gardien d’Aston Villa, Emiliano Martinez est revenu sur l’attitude du public français à son encontre, notamment lors du match contre Lille en Ligue Europa conférence.

Le public français ne garde pas un très bon souvenir d’Emiliano Martinez. Et la réciproque est également vrai. Le gardien argentin a été l’un des artisans du sacre de l’Albiceleste contre l’équipe de France à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans les arrêts de jeu de la prolongation, il a détourné le tir de Randal Kolo Muani et, pendant la séance de tirs au but, il a arrêté la tentative de Kingsley Coman, tout en chambrant les supporters tricolores. Comme lors de la remise du trophée, où il s’est distingué avec une célébration pour le moins inappropriée.

"NUNCA ME INSULTARON TANTO EN MI VIDA COMO CONTRA EL LILLE EN FRANCIA"





Dibu Martínez recordó en TyC Sports el trato hostil que recibió cuando clasificó con el Aston Villa a semifinales de la Conference League y, fiel a su estilo, sentenció: "SILENCIÉ A LA HINCHADA QUE ESTUVO 120… pic.twitter.com/L42Y3xBrCi — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2024

Un peu plus d’un an plus tard, le portier d’Aston Villa a retrouvé le public français lors sa venue à Lille en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Et les supporters lillois ne l’ont pas épargné en lui réservant un accueil très houleux. «Ils m’ont insulté tout le match. Jamais on ne m’avait autant insulté dans toute ma vie. Ils m’ont tout fait. Je n’ai rien fait pendant les 120 minutes du match, et les gens m’insultaient à chaque dégagement», a-t-il confié au média argentin Tyc Sports.

Et une nouvelle fois, il a joué le rôle de bourreau lors de la séance de tirs au but en détournant les tirs de Nabil Bentaleb puis de Benjamin André. Sans oublier de chambrer au passage les fans du Losc. «Après, il y a eu la séance de tirs au but et je les ai fait taire», a-t-il lâché. Et alors qu’il prépare actuellement la Copa America, il pourrait retrouver à nouveau le public français dans seulement quelques semaines car il a fait part de sa volonté de disputer les JO 2024.

«S’il y a quelque chose qui me manque avec l’équipe nationale, c’est de gagner les Jeux Olympiques», avait-il confié, il y a quelques semaines, à DSports. S’il est retenu par Javier Mascherano, coach de l’équipe olympique argentine, il peut s’attendre à un nouvel accueil très mouvementé.