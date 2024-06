Kylian Mbappé : le message du Real Madrid après le match France-Luxembourg

Mercredi soir, la performance de Kylian Mbappé, auteur d’un but et de deux passes décisives face au Luxembourg, a été saluée par son nouveau club, le Real Madrid, dans un message sur les réseaux. L’histoire d’amour a déjà commencé.

Kylian Mbappé est définitivement «soulagé et libéré». Depuis l’officialisation de son transfert au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France montre un tout nouveau visage. Et mercredi, l’attaquant français a semblé retrouver son jeu sur le terrain lors de la rencontre amicale face au Luxembourg, remportée par les Bleus (3-0).

Auteur d’une très belle performance, deux passes décisives et un but, le meilleur buteur européen de la saison (44 buts) a montré à son nouveau club qu’il avait fait le bon choix en le recrutant. Et le club madrilène n’a rien manqué de sa prestation, au point de publier un message pour souligner la performance des Français évoluant à la Casa Blanca.

Une prestation saluée par le Real Madrid

Et dans la publication, c’est bien Kylian Mbappé qui est présenté en photo d’illustration avec son maillot de l’équipe de France et son brassard de capitaine. Juste en dessous de l’image, la description indique les statistiques du Français lors de la rencontre : «Kylian Mbappé, un but, deux passes décisives». Un pari qui semble payant pour les Merengues.

Et, évidemment, l’attaquant des Bleus n’a pas manqué l’occasion de commenter cette publication. Kylian Mbappé a répondu par un coeur blanc. Si l’histoire d’amour ne fait que commencer entre le Real Madrid et la star tricolore, cela fait bien des années que les deux se font les yeux doux.

Conflit financier

En revanche, il ne faut tout de même pas oublier que, officiellement, Kylian Mbappé est toujours lié au PSG jusqu’au 30 juin 2024. Il deviendra un attaquant de la Casa Blanca seulement le lendemain de cette date. Mais avec une telle attente et une telle saga entre le club et le buteur français, «Kyky» donne déjà l’impression d’être bien loin de Paris. Même si le conflit financier avec le PSG rappelle bien le récent divorce.

Le club de la capitale n’a toujours pas versé le mois d’avril au capitaine des Bleus et, selon L’Equipe, il aurait aussi oublié de payer celui de mai ainsi qu'une prime en février. Malgré tout, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a déjà la tête ailleurs et a retrouvé le sourire. Avec ses deux passes décisives mercredi soir, il devient déjà le deuxième meilleur passeur des Bleus, à une longueur seulement d’Antoine Griezmann. Et du côté de la Casa Blanca, Mbappé pourrait aussi affoler les compteurs.