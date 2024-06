Kylian Mbappé : l’incroyable villa à 11 millions d’euros achetée par l’attaquant français à Madrid

Alors qu'il s'est engagé pour cinq ans avec le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait déjà fait l’acquisition d’une superbe villa dans la capitale espagnole. Le bien, ayant appartenu à Gareth Bale, a été acheté 11 millions d’euros.

Kylian Mbappé a trouvé son bonheur. Alors que son arrivée était pressentie depuis de longues semaines, l'attaquant français n'a pas attendu l'officialisation de sa signature au Real Madrid, jusqu'en juin 2029, pour acquérir sa nouvelle maison. Et le capitaine de l'équipe de France, qui devrait percevoir un salaire autour de 20 millions d'euros net par an, a jeté son dévolu sur une somptueuse villa tout confort, selon le site Okdario.

Cette maison se situe dans l’un des quartiers les plus huppés et sécurisés de Madrid. «La Finca» est d’ailleurs très appréciée par les joueurs madrilènes comme Luka Modric et Toni Kroos ou encore Raul, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, qui y ont résidé lorsqu’ils évoluaient au Real Madrid.

C’était également le cas de Gareth Bale. La nouvelle demeure de Kylian Mbappé a d’ailleurs appartenu à l’ancien Gallois, qui a quitté le Real Madrid il y a deux ans, mais aussi au Brésilien Kaka. Et elle dispose de sérieux atouts qui semblent avoir séduit l’ancien monégasque.

D’une superficie totale de 1.200m2 et située à environ une demi-heure du centre d’entraînement du Real Madrid, elle est notamment dotée de huit chambres, onze salles de bains, plusieurs terrasses, un espace pour jouer au golf, une salle cinéma, une immense salle de réception, une salle de sport, une piscine intérieure et extérieure, toutes deux chauffées, un terrain de foot et de basket ainsi qu’un garage pouvant accueillir jusqu’à six voitures.

Elle dispote également d'un système de sécurité important avec notamment une alarme directement reliée à la police et agents de securité présents 24h sur 24 dans la zone.

Alors que le prix de vente était de 13 millions d’euros, la transaction a finalement été bouclée pour 11 millions d’euros. Pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé qui devrait s’installer dans son nouveau cocon après l’Euro 2024 avec l’équipe de France.