Cyclisme : un espoir israélien tué par un automobiliste ivre et sans permis

Jeudi soir, Guy Timor, un jeune cycliste israélien de 21 ans, a perdu la vie après avoir été percuté par un conducteur ivre et sans permis. L’espoir effectuait une dernière séance d’entraînement avant de s’envoler pour une course en République tchèque.

Un jeudi noir pour le cyclisme. Alors qu’il venait de fêter ses 21 ans, un jeune cycliste israélien est décédé jeudi soir. Selon les informations du Times of Israël, Guy Timor a été percuté en pleine séance d’entraînement par une voiture dans le sud d’Israël. Mais ce drame n’est pas qu’un simple accident. L’automobiliste au volant de son véhicule, âgé d’une vingtaine d’années, était dans un état d’ébriété et en délit de fuite. Le conducteur aurait tenté d’échapper à la police après avoir été pris en flagrant délit de conduite sans permis. Mais, en pleine course poursuite avec les forces de l’ordre, l’individu a percuté le jeune cycliste israélien.

Un triste destin pour ce coureur. Ce dernier effectuait une dernière séance d’entraînement en Israël avant de s’envoler pour la République tchèque pour y disputer une course. Selon le média israélien, le chauffard aurait alors grillé un feu rouge juste avant de percuter Guy Timor, le privant d’une belle carrière.

Le jeune cycliste était un espoir pour l’équipe nationale d’Israël. Il a représenté son pays aux championnats d’Europe et du monde. Le coureur avait notamment décroché la médaille d’argent au championnat israélien de cyclisme sur piste et de cyclisme sur route des moins de 23 ans.

«Guy Timor, l’un des cyclistes israéliens les plus prometteurs, a tragiquement perdu la vie après avoir été renversé par une voiture. Nous présentons nos condoléances à la famille de Guy, à son équipe IGP et à l’ensemble de la communauté cycliste israélienne pour cette terrible perte», a écrit dans un communiqué l’équipe Israël - Premier Tech.

Guy Timor (21), one of Israel's most promising cycling talents, tragically lost his life after being hit by a car.





Reports indicate that Timor, who was riding his bike on a road about 60 kilometers south of Tel Aviv, was the victim of a reckless driver.





Timor (21) was a… pic.twitter.com/WwXESHHJ1H

— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) June 6, 2024