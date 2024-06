Roland-Garros 2024 : les résultats complets de ce vendredi 7 juin

Ce vendredi, place aux demi-finales hommes de ce Roland-Garros 2024. Les hostilités ont été lancées par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’une des plus belles affiches de ces Internationaux de France. Et c'est l'Espagnol qui a remporté ce duel et décroché son ticket pour la finale.

Court Philippe-Chatrier

Demi-finales hommes

Carlos Alcaraz (n°3)-Jannik Sinner (n°2) : 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

Casper Ruud (n°7)-Alexander Zverev (n°4) :

Court Simone-Mathieu

Demi-finales double hommes

Marcel Granollers / Horacio Zeballos (n°1)-Marcelo Arevalo / Mate Pavic (n°9) : 6-3, 4-6, 5-7

Demi-finales double femmes

Sara Errani / Jasmine Paolini (n°11)-Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse : 1-6, 6-4, 6-1

Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk (n°8)-Coco Gauff / Katerina Siniakova (n°5) : 7-5, 4-6, 2-6