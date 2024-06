Boxe : quelle est la nouvelle date du combat entre Mike Tyson et Jake Paul ?

Le combat entre Mike Tyson et Jake Paul, annulé en raison de problèmes de santé de la légende de 58 ans, a été reprogrammé à une nouvelle date. Diffusé sur Netflix, l’affrontement aura lieu en novembre au Texas.

Le combat aura bien lieu. Alors qu’il avait été annulé en raison de problèmes de santé de Mike Tyson, le combat entre la légende de 58 ans et le populaire YouTubeur Jake Paul, initialement prévu le 20 juillet, a trouvé une nouvelle date. Selon les organisateurs, ce duel de choc a été reprogrammé le 15 novembre prochain au Texas.

new date for paul vs tyson ‼️ NOVEMBER 15, live on netflix #PaulTyson pic.twitter.com/RguqcG2TIO

— Netflix (@netflix) June 7, 2024