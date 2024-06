Equipe de France : Antoine Griezmann souhaite qu’un «bel hommage» soit rendu à Olivier Giroud lors du match face au Canada

Face au Canada, dimanche soir à Bordeaux, Olivier Giroud va disputer son dernier match en France avec le maillot des Bleus. Une dernière danse durant laquelle Antoine Griezmann aimerait voir un hommage pour le meilleur buteur de l’équipe de France.

Une dernière danse. Dimanche soir (21h15), à Bordeaux, l’équipe de France affronte le Canada lors de son dernier match de préparation à l’Euro 2024. Au Matmut Atlantique, Olivier Giroud devrait donc effectuer son dernier match en France avec le maillot des Bleus. L’occasion pour le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France de saluer une dernière fois le public français dans son pays. Et, lors de cette rencontre, Antoine Griezmann, présent ce samedi en conférence de presse, espère que son compatriote recevra un «bel hommage».

«Le joueur idéal pour un groupe»

«Ça va être son dernier match en France avec le maillot de l'équipe de France, enfin c'est ce qu'il a dit, hein, c'est sa dernière danse», a lâché le vice-capitaine des Bleus tout sourire, comme à son habitude. «J'espère qu'il aura un bel hommage. C'est un homme qui le mérite, au-delà du joueur qu'il a été. C'est le joueur idéal pour un groupe, un coach, il a tout fait, j'ai beaucoup de respect pour lui et ce qu'il fait sur le terrain et en-dehors», a ajouté «Grizou».

Lors de la conférence de presse, Antoine Griezmann en a profité pour comparer le jeu des deux numéros 9 de la France, Olivier Giroud et Marcus Thuram. «Olivier est le numéro 9 à l’ancienne, pivot, qui remise en une-deux. Marcus aime bouger, est plus mobile, il prend la profondeur. Qu’importe qui jouera, il faudra qu’il marque», a analysé le champion du monde 2018.

Deschamps sur la réserve

De son côté, le sélectionneur Didier Deschamps a été plus sur la réserve et préfère se concentrer sur «l’objectif collectif». Le technicien des Bleus ne veut pas penser à célébrer toutes les «dernières» du meilleur buteur des Bleus (57 buts en 132 sélections). «Et je ne pense pas qu'Olivier y pense plus que ça», a estimé le sélectionneur.

Mais face au Canada, l’ancien attaquant de l’AC Milan, qui prend la direction de Los Angeles FC pour la saison prochaine, aura à cœur d’aller inscrire son 58e but avec le maillot de l’équipe de France et accentuer un peu plus son record. Même s’il a conscience que Kylian Mbappé (47 réalisations), nouveau joueur du Real Madrid, n’attendra pas très longtemps pour lui subtiliser ce record.