Equipe de France : les Bleus accrochés par le Canada pour leur dernier match avant l’Euro 2024 (0-0)

Un léger accroc avant de prendre la direction de l’Allemagne. Pour son dernier match de préparation, à une semaine de son entrée à l’Euro 2024, l’équipe de France a été tenue en échec, ce dimanche, par le Canada à Bordeaux (0-0). Un résultat pas forcément rassurant pour des Bleus qui ont manqué d’efficacité en attaque et qui ont montré quelques signes de fébrilité en défense.

C'est terminé à Bordeaux. Les Bleus concèdent le match nul face au Canada (0-0).





Pour le dernier match dans l’hexagone d’Olivier Giroud, qui portait le brassard de capitaine pour l’occasion et qui a été ovationné par le public bordelais, et sans Kylian Mbappé, sur le banc des remplaçants au coup d’envoi en raison d’une contusion au genou, les hommes de Didier Deschamps, qui avait procédé à plusieurs changements dans son équipe de départ, n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense canadienne. N’Golo Kanté a été tout proche d’ouvrir le score, mais il a buté sur le gardien des Canucks Maxime Crépeau (8e), qui a ensuite repoussé sur sa barre transversale une tête à bout portant de Marcus Thuram (10e).

La suite a été plus laborieuse et pour le moins brouillonne quatre jours après le succès maîtrisé face au Luxembourg (3-0). Et le Canada a également eu sa chance avec notamment la barre trouvée par Liam Millar (47e) et le sauvetage miraculeux de William Saliba sur un centre du Lillois Jonathan David (79e). Dans les derniers instants, les Tricolores ont poussé pour tenter d’arracher la victoire, mais Randal Kolo Muani a trop croisé sa tête (90e+1) et Kylian Mbappé, entré en jeu pour le dernier quart d’heure, a vu son ultime tentative détournée par le portier canadien (90e+5).

Trois jours plus tôt, cette équipe du Canada s’était pourtant lourdement inclinée contre les Pays-Bas (4-0), que la France affrontera pour son 2e match de la phase de groupes. C’est dire si les vice-champions du monde ont encore du travail, notamment dans le secteur offensif, pour arriver dans les meilleures dispositions outre-Rhin. Ils ont une semaine pour corriger le tir avant ses débuts tant attendus face à l’Autriche à Düsseldorf.

Mais dans un passé récent, cette équipe de France a déjà montré sa capacité à se transformer au moment de passer en mode compétition. A elle d’en faire une nouvelle démonstration pour connaître un été radieux et s’éviter une désillusion comme lors de la précédente édition.