Tennis de table : le magnifique exploit d’Alexis Lebrun avec deux titres remportés en une journée

A Zagreb (Croatie), Alexis Lebrun a décroché, ce dimanche, son premier titre en simple sur le circuit WTT, quelques heures seulement après avoir été sacré en double avec son compatriote Simon Gauzy.

Il pouvait difficilement rêver d’une plus belle journée. Âgé de 20 ans, Alexis Lebrun a décroché, ce dimanche, son tout premier titre sur le circuit WTT en s’imposant en finale du Contender de Zagreb. L’aîné des frères Lebrun (tête de série n°8) n’a pas eu trop de difficultés pour venir à bout du Japonais Shunsuke Togami, 19e mondial et tête de série n°4, au terme d’un match quasiment à sens unique conclu en cinq sets (11-4, 11-6, 11-7, 5-11, 11-7).

Avec ce succès, le Montpelliérain, triple champion de France, a pris sa revanche deux semaines après sa finale perdue au Contender de Taiyuan (Chine) face au Chinois Liang Jingkun (n°4 mondial). Il a surtout empoché de nouveaux points très précieux pour décrocher la deuxième place qualificative en simple pour les JO 2024 de Paris et accompagner son petit frère Félix, déjà qualifié. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Alexis Lebrun avait été sacré quelques instants plus tôt en double avec son compatriote Simon Gauzy.

Le n°30 mondial compte désormais trois titres en WTT, après celui glané déjà en double avec son frère en octobre dernier à Lanzhou (Chine), et il tentera d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès à Ljubljana (Slovénie), où les Bleus sont attendus, cette semaine, avec Félix Lebrun (n°5 mondial et tête de série °1) en tête d’affiche.