Boxe : pourquoi le boxeur Ryan Garcia a-t-il été arrêté ce week-end ?

Le boxeur américain Ryan Garcia a été arrêté par la police samedi dernier, à la surprise générale. Les faits ont été révélés par la police locale.

La descente aux enfers se poursuit. Le boxeur américain, déjà au cœur d’une polémique au sujet de son présumé dopage pour prise d'ostarine contre Devin Haney, a été arrêté par la police américaine, samedi 8 juin, pour des faits de «vandalisme avec circonstances aggravées», selon les dires du commandant de police rapportés par ESPN.

Âgé de 25 ans, Ryan Garcia, en état d’ébriété, aurait été arrêté aux alentours de 17h45 après l’appel d’un chauffeur qui venait de le déposer à l’hôtel Waldorf Astoria de Beverly Hills, en Californie. Et d’après le commandant de police du comté, les dommages causés s’élèveraient à 15.000 dollars (environ 17.750 euros). Une accusation d’«ivresse sur la voie publique» viserait aussi le boxeur.

Selon son avocat Me Darin Chavez, l’Américain, considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de sa génération mais souvent auteur de vidéos et de messages surprenants sur les réseaux sociaux, aurait commis ces agissements après avoir appris des «nouvelles dévastatrices» sur l’état de santé de sa maman. Son «immense fardeau émotionnel» a également été révélée par sa défense pour expliquer les dégâts.

«Le soutien et la compréhension des fans et du public sont cruciaux alors qu’il fait face à des défis personnels. Nous travaillons avec diligence pour fournir à Ryan les ressources dont il a besoin, a confié son avocat. Notre équipe s’engage à s’assurer qu’il reçoit l’aide et les soins appropriés pour assurer son bien-être immédiat et à long terme. Nous demandons un soutien et une compassion continus alors que Ryan se concentre sur sa famille et sa santé en ce moment.»

Entre les faits divers, les affaires de dopage, la pesée manquée à cause de kilos en trop contre Devin Haney et sa santé mentale, Ryan Garcia continue de faire tristement parler de lui en dehors des rings de boxe.