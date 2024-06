Liverpool : une légende du club anglais «gravement malade»

Liverpool a annoncé, ce dimanche, qu’Alan Hansen, ancien grand défenseur international écossais du club anglais, est «gravement malade» et se trouve à l’hôpital.

Liverpool have confirmed that Reds legend and former Match of the Day pundit, Alan Hansen, is currently seriously ill in hospital





«Les pensées et le soutien de tout le monde au Liverpool FC vont à notre légendaire ancien capitaine Alan Hansen, qui est actuellement gravement malade à l'hôpital, a indiqué le club anglais dans un communiqué. Le club est actuellement en contact avec la famille d'Alan pour lui apporter son soutien en cette période difficile. Nos pensées, nos souhaits et nos espoirs vont à Alan et à toute la famille Hansen.»

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC are with our legendary former captain Alan Hansen, who is currently seriously ill in hospital. — Liverpool FC (@LFC) June 9, 2024

Alan Hansen a rejoint Liverpool en 1977 en provenance de Partick Thistle et a remporté trois Coupes d'Europe des clubs champions, huit titres de champion d'Angleterre, deux Coupes d'Angleterre et quatre Coupes de la Ligue en 620 apparitions avec les Reds.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 1991, Alan Hansen (68 ans) est devenu un célèbre commentateur à la télévision, notamment à la BBC dans l’émission «Match of the Day». «Horrible nouvelle. Nos pensées vont à Alan, Janet et toute la famille», a posté sur X (ex-Twitter) l'ancien attaquant anglais Gary Lineker, actuel présentateur de l’émission.