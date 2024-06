Usain Bolt : le Jamaïcain s'est gravement blessé lors d'un match de football de charité

Le Jamaïcain Usain Bolt, à la retraite des pistes d’athlétisme depuis 2017, s’est blessé, dimanche, pendant un match de charité à Londres et souffre d’une rupture du tendon d’Achille.

Un match pour la bonne cause qui s’est très mal terminé pour Usain Bolt… Le détenteur des records du monde d’athlétisme sur 100m et 200m s’est rompu le tendon d’Achille, dimanche, lors d’un match caritatif avec une équipe de l’Unicef composée de stars mondiales contre une sélection d’anciennes gloires anglaises à Stamford Bridge, le stade du club de Chelsea.

Usain Bolt is STRETCHERED OFF at Soccer Aid pic.twitter.com/M9JlIBLN2Z — Mail Sport (@MailSport) June 9, 2024

Positionné en défense centrale de l'équipe Soccer Aid, Usain Bolt, qui portait le numéro 9,58 (en référence à son record du monde du 100m), est resté au sol après avoir tenté d’intervenir sur un dribble de Jermain Defoe. L’ancien sprinteur, aujourd’hui âgé de 37 ans, est tombé au sol avant d’être pris en charge et évacué sur civière avec une attelle sur la jambe droite.

Raptured Achilles but done know we a warrior pic.twitter.com/vKYtHqOFTj — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 9, 2024

Quelques heures plus tard, Usain Bolt, huit fois champion olympique, a publié un message sur Instagram et X (ex-Twitter). «Rupture du tendon d’Achille mais nous sommes des guerriers», a-t-il posté avec une photo dans le vestiaire.

Avant de se blesser, il avait notamment offert une passe décisive à la légende italienne Alessandro Del Piero dans cette rencontre.

A noter les présences de Sir Mo Farah, David James, Jill Scott, Theo Walcott ou encore Eddie Hearn dans l’équipe anglaise et Michael Essien, Patrice Evra, Tommy Fury ou encore Eden Hazard dans l’équipe Soccer Aid.

Pour rappel, Usaint Bolt avait tenté une carrière de footballeur en 2018 en Australie, mais le club des Central Coast Mariners n’avait pas donné suite. Il a alors continué cette «carrière» à travers des matchs caritatifs.