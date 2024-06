Championnats d'Europe d'athlétisme : Kevin Mayer valide son billet pour les JO, Makenson Gletty en bronze

Après un concours de décathlon au cours duquel, il est passé par toutes les émotions, Kevin Mayer a validé son billet pour les Jeux Olympiques de Paris en terminant à la 5e place des championnats d'Europe.

Il l'a fait. Kevin Mayer sera à Paris cet été avec un rêve en tête : aller décrocher la troisième médaille olympique de sa carrière lors des Jeux Olympiques. Avec sa 5e place et son score de 8.476 points Kevin Mayer a rempli son objectif olympique lors de ces championnats d'Europe d'athlétisme qui se déroulent actuellement à Rome. Un ticket pour les JO que le décathlonien français a failli ne jamais décrocher.

un saut quitte ou double

Ce mardi matin, Kevin Mayer s'est fait une belle frayeur lors de l'épreuve de saut à la perche. Avec deux échecs sur sa première barre placée à cinq mètres, le sportif français était contraint a réussir son troisième saut pour garder une chance de réaliser les minimas de 8.460 points. Un saut sous haute pression que Kevin Mayer a réussi à gérer de la meilleure des manières.

Suite à ce saut, Kevin Mayer a réussi à grimper jusqu'à la barre de 5m30 et était déjà quasiment assuré d'être qualifié pour les Jeux suite à l'épreuve du saut à la perche : «Je n'ai jamais eu autant d'émotions. Ça fait un an que la pression de la "qualif" pour les JO est trois fois plus grande que celle d'une médaille aux Jeux... Là, je sais que si je fais un petit javelot et un petit 1500 m, je suis qualifié : ne plus avoir ce poids sur les épaules, c'est pfff...», a-t-il expliqué, visiblement soulagé.

Son compatriote, Makenson Gletty (25 ans) décroche lui une médaille de bronze et une troisième place suite à un 1.500 mètres parfaitement géré. Il sera lui aussi à Paris pour les Jeux Olympiques.

Pour rappel, le concours du décathlon aux Jeux olympiques de 2024 se déroulera les 2 et 3 août 2024 au Stade de France.