«Ils doivent payer» : pourquoi la Chine est-elle en colère contre le Real Madrid ?

Dix jours après le sacre du Real Madrid en finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, la Chine a exprimé sa colère à l’égard du club espagnol et de ses supporters.

Dix jours plus tard, la finale de la Ligue des champions continue de faire parler d’elle. Pas pour le 15e sacre du Real Madrid contre le Borussia Dortmund, mais en raison de la colère de la Chine à l’égard du club espagnol et de ses supporters. Car à l’issue de la victoire de la formation dirigée par Carlo Ancelotti, un journaliste chinois et sa collègue, qui avaient fait le déplacement à Londres, ont voulu interroger des fans madrilènes pour avoir leur réaction aux abords de Wembley.

Mais au moment de l’interview, certains d’entre eux ont entonné en espagnol un chant particulièrement grossier et à connotation sexuelle et raciste à l’encontre de la population chinoise. Sur le moment, les journalistes n’ont pas compris les paroles et ce n’est que quelques jours plus tard qu'ils ont pu saisir les paroles après les avoir réécoutés. Et l’un d’eux a fait part de son indignation dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qui a été vue des milliers de fois et provoqué la colère de tout un pays.

Se ha hecho viral en redes chinas este vídeo en el que un reportero chino acusa de racismo a unos españoles, en la celebración del Real Madrid en Londres.





Muchos chinos se están hartando de cómo son tratados en el extranjero y ya no pasan ni una. pic.twitter.com/NZlhVrmNOT — 马悟空 (@Ma_WuKong) June 5, 2024

«Nous avons capté ce moment pour notre travail, un travail que nous adorons. Nous adorons le football et les supporters. Et voilà comment nous avons été traités. Personne dans le monde ne devrait être traité comme ça. Ils doivent payer pour ça. Ils doivent payer sinon c’est trop injuste», a déclaré le journaliste, qui a contacté la Ligue contre le racisme ainsi que le Real Madrid.

Et l’affaire a pris une tournure diplomatique avec l’ambassade de Chine en Espagne, qui a déploré ce chant. «L’ambassade a constaté que des supporteurs du Real Madrid ont récemment tenu des propos insultants, vulgaires et ignobles contre la Chine. Notre ambassade a été profondément choquée et a immédiatement entrepris des démarches auprès du club», a-t-elle écrit dans un communiqué.

De son côté, le Real Madrid a exprimé «son opposition aux paroles et aux actes inappropriés mentionnés», rejetant et condamnant «toute forme de discrimination raciale, de paroles et d’actes xénophobes», tout en évoquant «un comportement isolé». «Le Real Madrid attache une grande importance aux supporteurs chinois et à ses liens amicaux avec la Chine», a ajouté le champion d’Espagne. Soucieux de préserver sa bonne image en Chine.