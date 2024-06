JO 2024 : Rayan Cherki et deux autres joueurs appelés dans la pré-liste de Thierry Henry

Thierry Henry a fait appel, ce mardi, à Rayan Cherki (OL) et deux autres joueurs pour préparer les Jeux olympiques 2024 de Paris. La liste définitive sera connue le 3 juillet.

Du nouveau… La Fédération française de football a dévoilé, ce mardi, une nouvelle pré-liste pour préparer les JO de Paris 2024 à la suite des refus essuyés par le sélectionneur Thierry Henry.

Non sélectionné lors de la première annonce, Rayan Cherki (5 buts et 4 passes décisives depuis l’arrivée de Thierry Henry sur le banc) a été retenu en attaque. Chrislain Matisma (AS Monaco) a lui été appelé pour renforcer la défense, alors qu'Andy Diouf (RC Lens) a été appelé en renfort au milieu.

«À la suite des indisponibilités des joueurs Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Lenny Yoro (LOSC), Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery (PSG) et Mathys Tel (Bayern Munich), le sélectionneur des U23, Thierry Henry, a décidé de convoquer Chrislain Matsima (AS Monaco), Andy Diouf (RC Lens) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) pour le stage de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024», a indiqué la FFF via un communiqué.

La préparation du tournoi des Jeux Olympiques (24 juillet-9 août) commencera le 16 juin à Clairefontaine.

La pré-liste pour les JO 2024

Gardiens : Nkambadio, Restes, Risser

Défenseurs : Esteve, Locko, Lukeba, Matsima, Sildillia, Truffert

Milieux : Akliouche, Chotard, Diouf, Doué, Koné, Millot, K. Thuram, Ugochukwu

Attaquants : Cherki, Kalimuendo Lacazette, Mateta, Olise