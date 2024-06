Championnats d’Europe d’athlétisme : pourquoi l’Italien Gianmarco Tamberi a-t-il seulement la moitié du visage rasée ?

Le champion du saut en hauteur italien Gianmarco Tamberi a régulièrement l’habitude de ne se raser que la moitié du visage, notamment lors des compétitions.

Gianmarco Tamberi aime faire le show et assurer le spectacle. Quand il ne se présente pas en kilt, en short de basket ou sort des ressorts de ses chaussures, comme lors de son 3e sacre continentale aux Championnats d’Europe d'athlétisme à Rome, le champion italien du saut en hauteur se présente avec la moitié du visage rasée. Le côté gauche laisse ainsi apparaître une barbe de quelques jours, alors que le côté droit est entièrement dénué de poils.

Ce look est pour le moins particulier et il est régulièrement commenté sur les réseaux sociaux. Mais il est parfaitement assumé par ce fan de basket, surnommé «Halfshave» (demi-rasage, ndlr). Il fait partie de sa personnalité et surtout de son excentriquité. Et Gianmarco Tamberi a pris pour habitude d’arborer ce style lors de ses différentes compétitions ou presque. Il est ainsi très facilement identifiable.

Ce style singulier semble même être devenu un peu une sorte de superstition pour le Transalpin car il semble parfaitement lui réussir au regard de son palmarès riche notamment de 9 titres de champion d’Italie, 3 tires de champion d’Europe, 1 titre de champion du monde et 1 médaille d’or olympique. Avant une 2e cet été aux JO 2024 de Paris ?