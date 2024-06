Euro 2024 : les décisions de la VAR seront expliquées dans les stades pendant la compétition

Pendant l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), toutes les décisions arbitrales prises avec la VAR seront expliquées en temps réel dans le stade et pour les téléspectateurs, a annoncé ce mercredi le responsable de la commission des arbitres au sein de l'UEFA.

C’est une petite révolution qui sera très appréciée. Lors d'une conférence de presse pour présenter le dispositif d'arbitrage prévu pour le Championnat d’Europe des nations 2024, Roberto Rosetti a indiqué ce mercredi que toutes les situations entraînant l'intervention de l'assistance vidéo seront diffusées dans le stade.

éviter toute contestation

«Après l'assistance vidéo, l'explication technique de la décision sera diffusée sur les écrans géants des stades, a-t-il expliqué. Penalty, faute de main. Le joueur n°9 de l'Allemagne a touché la balle avec sa main gauche qui était dans une position non naturelle, au-dessus de son épaule et élargissant son corps.»

NOUVEAU





LES DÉCISIONS VAR EXPLIQUÉES !



(Une avancée !)





À gauche l'écran des commentateurs avec l'explication de la décision VAR des arbitres, afin d'expliquer au TÉLÉSPECTATEURS.





À droite l'écran dans le Stade pour expliquer aux SPECTATEURS !





Vous aimez ?





(… pic.twitter.com/gjcJUdjOdK — Météo Foot (@MeteoFoot) June 12, 2024

La même annonce technique sera disponible pour les commentateurs de la rencontre pour qu'ils puissent l'expliquer aux téléspectateurs. Lors de la Coupe du monde 2023 féminine, les arbitres annonçaient les décisions au spectateur par une annonce prononcée avant de reprendre le jeu. «Je pense que la VAR est un outil fantastique et que l'on ne reviendra pas en arrière», a souligné Roberto Rosetti, expliquant que le but est de «réduire le nombre d'intervention du VAR», mais «s'il y a une image claire qui peut prouver une erreur manifeste, on peut remercier la VAR». Par ailleurs, Roberto Rosetti a réaffirmé que le seul dialogue autorisé pour expliquer des décisions sera entre l'arbitre et le capitaine de l'équipe. Tout joueur qui contestera une décision ou qui demandera une explication sera sanctionné d'un carton jaune.

Cette règle a été appliquée lors des trois finales de compétitions européennes, avec deux cartons jaunes en finale de Ligue des champions, deux cartons jaunes en finale de la Ligue Europa et un carton jaune en finale de la Ligue Conférence. «On fait cela pour les prochaines générations. On ne le fait pas pour les arbitres, mais pour le football et l'image du jeu, pour les jeunes joueurs et pour les jeunes arbitres», a justifié Roberto Rosetti, appelant les joueurs à éviter toute contestation et de laisser le capitaine discuter avec l'arbitre.

A noter que pour les sélections qui ont un capitaine gardien de but (Italie et Slovénie), un joueur sera désigné avant la rencontre pour représenter le gardien pendant le match.