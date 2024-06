Allemagne-Ecosse, match d'ouverture de l’Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d'envoi de l'Euro 2024 sera donné, ce vendredi soir (21h), avec l’Allemagne, pays hôte, qui affronte l'Ecosse à l’Allianz Arena de Munich en match d'ouverture.

Un coup d’envoi que tous les amateurs de football attendent. Ce vendredi, à l’Allianz Arena de Munich, l’Allemagne affronte l’Ecosse en match d’ouverture de l’Euro 2024. Lors de cette rencontre, la Mannschaft va tenter de faire oublier la désillusion de la Coupe du monde 2022, où les Allemands ont été éliminés dès la phase de poules. La sélection allemande voudra aussi bien lancer son Euro à domicile, et se mettre en confiance pour la suite de la compétition.

Une première pour les Écossais ?

Lors de la dernière édition, en 2021, les Allemands avaient perdu leur premier match face à… la France. Ils avaient terminé à la 2e place de leur groupe avec seulement une victoire contre le Portugal. La Mannschaft avait ensuite hérité de l’Angleterre en 8e de finale et avait été éliminée par les Anglais, finalistes de l’édition 2021 (2-0).

De son côté, l’Ecosse, qui participe seulement à son quatrième Euro (1992, 1996, 2021 et 2024), aura à cœur de démarrer la compétition dans les meilleures conditions. La sélection écossaise voudra décrocher la première qualification en 8e de finale de son histoire, et pour ça, une victoire permettrait de lancer idéalement cet objectif. Mais, jusqu’ici, l’Ecosse n’a jamais gagné son premier match d'Euro (deux défaites et un nul). Vendredi soir, face aux Allemands, les Ecossais pourraient inverser la tendance.

Programme Tv

Allemagne-Ecosse

Match d'ouverture de l’Euro 2024

Vendredi 14 juin

A suivre en direct à partir de 21h sur TF1 et beIN SPORTS 1 (disponible sur MyCanal)