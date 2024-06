ARES 22 : carte, lieu, diffusion TV… tout savoir sur l’événement MMA

ARES, l’organisation française de MMA, est de retour pour une 22e édition, ce vendredi 14 juin, à Paris. Lieu, carte, TV… voici tout ce qu’il faut savoir sur l'événement.

Où et quand se déroule ARES 22 ?

Ares 22, qui va offrir une carte impressionnante, se tiendra, ce vendredi 14 juin, dans la toute nouvelle Adidas Arena, située à Porte de la Chapelle (Paris).

La carte de la soirée

Axel Sola-Daguir Imavov

Sofiane Boukichou-Aboubacar Bathily

Aboubakar Younousov-Fabricio Nunes

Amin Ayoub-Ghiles Oudelha

Patrick Habirora-Alex Aston

Zarah Fairn-Gisele Moreira

Jordan Zébo-Title Chai

Azize Hlali-Alberto Ponzio

Fabiola Pidroni-Melissa Hurtado

Jacky Jeanne-Salim El Ouassaidi

Le frère de Nassourdine Imavov sur la carte

Le main event opposera, pour la ceinture des -70kg, Axel Sola à Daguir Imavov (15 victoires, 3 défaites, 1 nul), grand frère du combattant UFC Nassourdine Imavov. Le vainqueur de ce combat pourrait bien être sur la carte de l’UFC Paris en septembre prochain.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La carte préliminaire commencera à 19h et la carte principale à 20h30 et sera à suivre en direct et en exclusivité sur Canal+ Sport360.