Catch : l’improbable face-à-face entre Logan Paul et Donald Trump (vidéo)

Le catcheur Logan Paul, frère du boxeur Jake, s’est offert un improbable face-à-face avec l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump.

Après la présidence, les sports de combat ? Ce mercredi, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Donald Trump et Logan Paul, grands amis, se sont fait face à l’occasion de l’enregistrement du podcast de celui qui est désormais catcheur.

No way Logan Paul got Donald Trump to face off with him pic.twitter.com/QSEkVolPC3

— Happy Punch (@HappyPunch) June 12, 2024