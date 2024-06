Euro 2024 : Didier Deschamps et plusieurs joueurs touchés par un virus à leur arrivée en Allemagne

Le sélectionneur Didier Deschamps et plusieurs joueurs de l’équipe de France ont été touchés par un virus à leur arrivée en Allemagne pour disputer l’Euro 2024.

Les premières heures sur le sol allemand ne se passent pas forcément comme prévu. Alors que l’équipe de France est arrivée, ce mercredi, outre-Rhin pour disputer l’Euro 2024, plusieurs membres de la délégation tricolore sont actuellement touchés par un virus. C’est le cas notamment de Didier Deschamps et Kingsley Coman, qui fête, ce jeudi, ses 28 ans. Le sélectionneur, l’attaquant, qui n'a pas participé aux activités médiatiques avec l'UEFA, et les autres personnes concernées souffriraient d’une infection virale, provoquant des symptômes comme de la fièvre ainsi que des maux de tête et de gorge.

On va fêter un anniversaire aujourd’hui !!





Si l’entourage des Bleus ne montre, pour le moment, pas de signe d’inquiétude, le staff médical a recommandé aux joueurs de se montrer prudent tout en insistant sur les gestes barrières pour éviter que le virus ne propage davantage à seulement quatre jours de l’entrée en lice de Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans la compétition contre l’Autriche.

Sauf si son état de santé venait à se dégrader, Didier Deschamps devrait bien être présent sur le banc, lundi, à Düsseldorf pour diriger ses joueurs. Tout comme Kingsley Coman qui n’est pas pressenti pour être titulaire face aux Autrichiens.