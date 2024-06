Euro 2024 : hommage à Franz Beckenbauer, spectacle, feux d’artifice, diffusion TV… tout savoir sur la cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture de l’Euro 2024 aura lieu, ce vendredi, à l’Allianz Arena de Munich juste avant le premier match de la compétition entre l’Allemagne, pays hôte, et l’Ecosse.

Le show avant le jeu. Comme le veut la coutume pour chaque grand événement sportif, le coup d’envoi de l’Euro 2024 sera précédé, ce vendredi, de la cérémonie d’ouverture. Elle sera organisée à l’Allianz Arena de Munich (renommée Munich Football Arena pour la compétition), théâtre de la première rencontre entre l’Allemagne et l’Ecosse. Et elle promet d’être à la hauteur pour cette 17e édition, la 2e édition outre-Rhin après 1988 (Allemagne de l’ouest).

Un show musical et dansant

Un spectacle artistique et pyrotechnique ainsi qu’un hommage à la légende Franz Beckenbauer sont au programme des festivités, qui commenceront aux alentours autour de 20h40 et qui devraient durer une vingtaine de minutes (à voir sur TF1 et beIN SPORTS 1). La femme du «Kaiser», dont le mari est décédé en janvier dernier à l’âge de 78 ans, apportera le trophée sur la pelouse aux côtés de Bernard Dietz et Jürgen Klinsmann, capitaines lors des sacres de l’Allemagne en 1980 et 1996.

Cet hommage sera suivi d’un show musical et dansant composé de 250 hommes et femmes. Une soixantaine de feux d’artifice seront également tirés dans le ciel munichois, ainsi qu’une dizaine de fumigènes colorés. L’un des moments forts de la cérémonie sera le déploiement des drapeaux des 24 pays participants à la compétition, qui «aboutira à une image majestueuse d’unité et d’anticipation», a indiqué l’UEFA.

Cette cérémonie sera aussi l’occasion d’entendre résonner la musique officielle de cet Euro 2024. Intitulée «Fire», elle a été composée par le trio électro italien Meduza, le groupe pop-rock américain OneRepublic et la chanteuse allemande Leony. Il sera ensuite temps de passer aux choses sérieuses avec le match entre Allemands et Ecossais qui sera forcément très attendu par les 75.000 spectateurs attendus dans les tribunes.