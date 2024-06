«Je ne suis pas capable de tout jouer» : Lionel Messi renonce à participer aux JO 2024

Lionel Messi a confirmé, ce mercredi, qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques de Paris cet été. Le champion du monde se préserve pour la Copa América qui se déroule aux Etats-Unis (20 juin-14 juillet).

Lionel Messi ne fera pas son retour en France. Il faut croire que Thierry Henry n’est pas le seul à avoir des difficultés pour composer l’équipe qui ira disputer les Jeux olympiques à Paris cet été. Lors d’un entretien accordé à la chaîne américaine ESPN, le champion du monde argentin a mis fin aux rumeurs. L’homme aux huit Ballon d’Or n’ira pas chercher un deuxième titre olympique avec l’Argentine cet été, après celui remporté en 2008.

Vers un doublé en Copa America ?

«J'ai parlé avec Mascherano et nous avons tous deux compris la situation, a dans un premier temps déclaré Messi. C'est un moment difficile parce qu'il y a déjà la Copa America. Je devrais passer deux ou trois mois loin de mon club. Et surtout, à cet âge, je ne suis pas non plus capable de tout jouer, je dois bien choisir les moments, ce serait trop de faire deux tournois d’affilée.»

Et cette année, le champion du monde a décidé de défendre le titre de l’Argentine à la Copa America, qui se déroulera du 20 juin au 14 juillet aux Etats-Unis, quelques jours à peine avant le début des Jeux olympiques (26 juillet-11 août). Sacrée en 2021 au Brésil, l’Albiceleste voudra réaliser le triplé (deux Copa América et une Coupe du monde), une performance rare. Et, avec une finale à Miami, lieu de résidence et club de Lionel Messi depuis plus d’un an, on imagine que l’ancienne gloire du FC Barcelone aura à cœur de soulever le trophée sur ses terres américaines.

Terres qui risquent d’être les dernières à être foulées par Lionel Messi en club. «Oui, aujourd'hui je pense que ce sera mon dernier club», a répondu Messi lors de son entretien avec ESPN. «Quitter l'Europe pour venir ici a été une marche difficile à franchir. Mais le fait d'avoir été champion du monde m'a aidé à voir les choses différemment», a indiqué le vainqueur de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un dernier Mondial en 2026 ?

En revanche, malgré son refus de participer aux JO cet été et son âge, bientôt 37 ans, l’Argentin n’a pas fermé la porte pour le prochain Mondial qui aura lieu dans les trois pays d’Amérique du Nord. L’occasion pour lui de battre un nouveau record. Si Lionel Messi venait à participer à la prochaine Coupe du monde, il deviendrait le joueur ayant pris part au plus grand nombre d’éditions de la compétition avec six participations.

«C'est super d'avoir des records et de continuer à réaliser des choses, mais je ne participerai pas à un Mondial juste pour dire que j'en ai fait six», a malgré tout prévenu Messi. «Si je me sens bien et que tout est en place pour que j'y sois, parfait, mais je n'irai pas juste pour y aller». Et, alors que Cristiano Ronaldo continue d’empiler les buts en sélection avec le Portugal, l’ère dominée par les deux légendes vivantes ne semble pas décidée à tirer sa révérence.