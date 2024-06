JO 2030 : l’attribution à la France remise en cause en raison de la dissolution

Alors que le CIO doit officiellement valider la candidature des Alpes françaises pour les JO d’hiver de 2030 le 24 juillet prochain, la dissolution de l’Assemblée pourrait remettre en question la décision.

Une dissolution qui n’arrive pas au bon moment ? La candidature des Alpes françaises pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030 pourrait être remise en cause avec les élections législatives anticipées en France. Si l’avenir est incertain pour le gouvernement avec la dissolution de l’Assemblée, il l’est tout autant pour les JO d’hiver 2030. Face à cette situation, le CIO donnera sa réponse le 24 juillet prochain. En revanche, le comité ne désignera pas les Alpes si les garanties requises n’ont pas été réceptionnées.

«La situation politique actuelle en France», soit la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche avec un scrutin attendu les 30 juin et 7 juillet, «n'a pas permis de finaliser les documents», a précisé ce mercredi la commission exécutive de l’instance olympique, réunie à Lausanne.

«Soumis à la remise»

Si le CIO avait écouté l’avis de sa commission de futur hôte en recommandant les Alpes françaises comme candidat unique pour les JO 2030, la décision finale sera cependant prise par les membres de l’organisation olympique réunis pour leur 142e session à Paris, le 24 juillet prochain, deux jours avant la cérémonie d’ouverture des JO d’été.

Alors que ce vote était vu comme une formalité, avec les derniers événements survenus en France, il est désormais «soumis à la remise» des engagements financiers de l’Etat et des deux régions concernées, a averti Karl Stoss, président de la commission de futur hôte des Jeux d'hiver.

La garantie de livraison

Concrètement, qu’attend le CIO ? Pour valider la candidature, l’instance doit avoir la garantie de livraison des Jeux par le gouvernement français, et de la «contribution de partenariat au budget d'organisation» des JO, de la part des deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que de l’Etat français. La garantie de livraison des JO «sera signée par la personne qui peut engager le gouvernement», a expliqué Christophe Dubi, le directeur exécutif des Jeux au sein du CIO.

Mais avec la dissolution de l’Assemblée nationale, c’est la grande inconnue. Personne ne peut dire actuellement qui dirigera le gouvernement français entre les législatives et le 24 juillet prochain. «Nous poursuivons notre travail collectif pour livrer les éléments attendus par le CIO dans le contexte exceptionnel que connaît notre pays, en vue de la 142e session du CIO, le 24 juillet prochain», a assuré le Comité nationale olympique et sportif français (CNOSF) dans un communiqué diffusé en début de soirée sur son compte X (anciennement Twitter).

Nous poursuivons notre travail collectif pour livrer les éléments attendus par le CIO dans le contexte exceptionnel que connaît notre pays, en vue de la 142e session du CIO, le 24 juillet prochain.



Un grand merci aux athlètes, au mouvement sportif et aux acteurs publics qui… — FranceOlympique (@FranceOlympique) June 12, 2024

Accord de principe

En revanche, les responsables du comité olympique ne semblent pas inquiets et se montrent même «confiants» sur la réception des documents à temps, ainsi que l’engagement financier des régions. «Une lettre nous a été envoyée, faisant état d'un accord de principe sur les contributions respectives des régions et de l'Etat», a poursuivi Christophe Dubi, indiquant que la garantie attendue serait «fournie entre le 7 et le 24 juillet».

Malgré la situation, le CIO n’est pas insensible à la candidature de la France et des Alpes françaises. Mercredi, le comité a tout de même vanté le dossier, soulignant son «histoire récente en matière d'accueil de championnats et de coupes du monde, son utilisation à 93% de sites existants ou temporaires, et la possibilité d'étendre au contexte hivernal certains programmes d'héritage et de partenariat» des JO-2024.