Euro 2024 : «Actuellement, je suis plutôt sur le banc côté gauche», ironise Pavard au sujet de son poste avec les Bleus

Présent en conférence de presse ce vendredi, Benjamin Pavard a ironisé sur son poste en équipe de France, où il est attendu comme remplaçant. Mais le défenseur a assuré être impliqué à 100% pour l’Euro 2024.

Quel rôle Benjamin Pavard peut-il avoir avec les Bleus lors de l’Euro 2024 ? Ce vendredi, alors que le coup d’envoi de la compétition est donné à partir de 21 heures avec le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Ecosse, le défenseur s’est présenté en conférence de presse. Souvent décrié, la place de Benjamin Pavard avec les Bleus fait débat. Mais le joueur de l’Inter Milan, récemment champion d’Italie, assume son statut et assure savoir s’adapter.

Benjamin Pavard sur son positionnement : « Actuellement, je suis plutôt sur le banc côté gauche. Ce sont les choix du coach, je ferai ce qu'il me demande »





«C'est le choix du coach, je m'adapte»

«Si le coach fait appel à moi je donnerai 100%», rassure Benjamin Pavard, prétendu remplaçant en équipe de France lors de l’Euro 2024. Mais le joueur le prend avec humour, même devant les journalistes présents en conférence de presse. «Actuellement, je suis plutôt sur le banc côté gauche», a ironisé le champion du monde 2018. Concrètement, après les deux derniers matchs de préparation des Bleus, le joueur de l’Inter Milan est quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et William Saliba.

«C'est le choix du coach, je m'adapte», a reconnu le Français, qui compte 54 sélections avec les Bleus pour cinq buts marqués. «Je ferai ce que le coach me demande, que ce soit latéral droit ou central», a expliqué Benjamin pavard, aligné sur le côté droit de la défense pour les 25 dernières minutes de la victoire contre le Luxembourg (3-0), le 5 juin, le poste qu'il a le plus souvent occupé en sélection.

Plus de temps de jeu qu'en 2022 ?

Mais alors, quel poste pour Benjamin Pavard ? «Je préférerais jouer dans l'axe, mais l'équipe de France, ça passe au-dessus de tout. Porter ce maillot, c'est un rêve d'enfant. Je m'adapte à n'importe quelle situation. Je ne me pose pas de questions. Je suis bien dans ma tête. Je suis bien physiquement. On verra si le coach fait appel à moi à quel poste il me mettra», a reconnu le défenseur.

Et si en 2022, lors de la Coupe du monde au Qatar, Benjamin Pavard n’a joué que le premier match contre l’Australie, cette année, il débarque en Allemagne avec de meilleures ambitions. «C'est vrai qu'en 2022, je n'ai pas joué. Mais mentalement, physiquement, je me sens bien, prêt à aider l'équipe, que ce soit comme remplaçant, si je rentre ou si un jour je joue. Je suis là pour le collectif et j'espère qu'on va faire un grand Euro», a conclu le champion du monde 2018.

Et si Benjamin Pavard pouvait nous sortir une nouvelle «frappe de batard», ça serait pour le plus grand bonheur des supporters tricolores.