Euro 2024 : l’Allemagne rentre parfaitement dans sa compétition en surclassant l’Écosse

Ce vendredi, à Munich, l’Allemagne était en démonstration lors du match d’ouverture de l’Euro 2024 face à l’Écosse (5-1). Avec ce succès, les hommes de Julian Nagelsmann envoient un message fort aux autres nations de la compétition.

Une démonstration. Ce vendredi soir, à Munich, il n’y a pas eu de suspense entre l’Allemagne et l’Écosse lors du match d’ouverture de l’Euro 2024 (5-1). Pour leur entrée en lice, les Allemands voulaient montrer un autre visage que lors des dernières compétitions internationales, et c’est chose faite. Sur la pelouse de l’Allianz Arena, nommée Munich Football Arena pendant la compétition, les hommes de Julian Nagelsmann n’ont laissé aucune chance aux Écossais, totalement dépassés dans le jeu.

Et l’Allemagne peut remercier ses jeunes joueurs, notamment Florian Wirtz et Jamal Musiala, terriblement efficaces ce vendredi soir. Avec ce succès, les Allemands envoient un message fort : il faudra compter sur eux lors de cet Euro qui se joue dans leur jardin.

Musiala, intenable

Dès le coup d’envoi, les coéquipiers de Gundogan ont montré de belles intentions et ont rapidement pris le match en main. Et pour lancer la compétition, qui d’autre que Florian Wirtz pour faire trembler les filets en premier ? L’attaquant du Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne et auteur d’une saison XXL (11 buts et 12 passes décisives en championnat), n’aura eu besoin que de dix minutes pour s’illustrer. Âgé de 21 ans et 42 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour l'Allemagne en phase finale.

3 - Florian Wirtz is the third German to score the opening goal of a EUROs tournament, after Gerd Müller in 1972 and Karl-Heinz Rummenigge in 1980. Aged 21 years and 42 days, he is the youngest player to score for Germany at the finals. Account. #gersco #euro2024 pic.twitter.com/Nno3gleryu — OptaFranz (@OptaFranz) June 14, 2024

Le champion allemand a donc parfaitement montré la voie à ses coéquipiers, inspirés par leur buteur. Libérés après le premier but, les Allemands ont ensuite déroulé sur la pelouse de l’Allianz Arena. Et pour ça, Jamal Musiala était l’artiste de la soirée. La pépite allemande s’est amusée avec la défense écossaise et a fait parler toutes ses qualités techniques pour doubler la mise après seulement 20 minutes de jeu. Avec ces deux buts, l’Allemagne est devenue la première équipe à avoir deux joueurs âgés de 21 ou moins à marquer au cours d’un même match à l’Euro.

2 - Avec Florian Wirtz et Jamal Musiala (21 ans chacun), l'Allemagne est devenue la 1re équipe à avoir 2 joueurs âgés de 21 ans ou moins qui marquent au cours d'un même match à l'EURO. Pépites. #euro2024 pic.twitter.com/T8wKCOHl6i — OptaJean (@OptaJean) June 14, 2024

Surclassé dans le jeu, l’Écosse semblait plus spectatrice qu’actrice, et le carton rouge reçu juste avant la mi-temps, après un mauvais geste de Ryan Porteous, n’a rien arrangé. Une double punition puisque Kai Havertz s’est empressé de transformer le pénalty (45e).

Coaching gagnant de Nagelsmann

Au retour des vestiaires, les intentions étaient les mêmes pour l’Allemagne qui ne comptait pas s’arrêter là. Et pour ça, ils ont pu s'appuyer sur le coaching gagnant de Julian Nagelsmann. Le tacticien allemand a lancé Niclas Füllkrug et Emre Can en seconde période. Et les deux joueurs ont montré à l’entraîneur qu’il avait eu raison de les faire entrer, avec des buts à la 68e et 93e. Le but contre son camp d’Antonio Rudiger (87e) n’aura rien changé au résultat du match.

Pour sa quatrième participation à l’Euro, l’Écosse n’a toujours pas gagné son premier match dans la compétition. Et, alors que les Écossais n’ont jamais atteint les huitièmes de finale dans cette coupe, ils devront faire un sans faute contre la Suisse et la Hongrie pour se hisser au tour suivant.

De son côté, l’Allemagne peut souffler, sa compétition est parfaitement lancée. Les Allemands semblent renaître depuis le retour en sélection du champion du monde Toni Kroos.