Euro 2024 : le programme et les résultats complets

Ce vendredi, coup d’envoi de l’Euro 2024 avec la cérémonie et le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Écosse (21 heures). Retrouvez le programme et les résultats complets de la compétition.

Vendredi 14 juin :

Allemagne - Écosse (groupe A) : 21h

Samedi 15 juin :

Hongrie - Suisse (groupe A) : 15h

Espagne - Croatie (groupe B) : 18h

Italie - Albanie (groupe B) : 21h

Dimanche 16 juin :

Pologne - Pays-Bas (groupe D) : 15h

Slovénie - Danemark (groupe C) : 18h

Serbie - Angleterre (groupe C) : 21h

Lundi 17 juin :

Roumanie - Ukraine (groupe E) : 15h

Belgique - Slovaquie (groupe E) : 18h

Autriche - France (groupe D) : 21h

Mardi 18 juin :

Turquie - Géorgie (groupe F) : 18h

Portugal - République tchèque (groupe F) : 21h

Mercredi 19 juin :

Croatie - Albanie (groupe B) : 15h

Allemagne - Hongrie (groupe A) : 18h

Écosse - Suisse (groupe A) : 21h

Jeudi 20 juin :

Slovénie - Serbie (groupe C) : 15h

Danemark - Angleterre (groupe C) : 18h

Espagne - Italie (groupe B) : 21h

Vendredi 21 juin :

Slovaquie - Ukraine (groupe E) : 15h

Pologne - Autriche (groupe D) : 18h

Pays-Bas - France (groupe D) : 21h

Samedi 22 juin :

Géorgie - République tchèque (groupe F) : 15h

Turquie - Portugal (groupe F) : 18h

Belgique - Roumanie (groupe E) : 21h

Dimanche 23 juin :

Suisse - Allemagne (groupe A) : 21h

Écosse - Hongrie (groupe A) : 21h

Lundi 24 juin :

Croatie - Italie (groupe B) : 21h

Albanie - Espagne (groupe B) : 21h

Mardi 25 juin :

Pays-Bas - Autriche (groupe D) : 18h

France - Pologne (groupe D) : 18h

Angleterre - Slovénie (groupe C) : 21h

Danemark - Serbie (groupe D) : 21h

Mercredi 26 juin :

Slovaquie - Roumanie (groupe E) : 18h

Ukraine - Belgique (groupe E) : 18h

République tchèque - Turquie (groupe F) : 21h

Géorgie - Portugal (groupe F) : 21h