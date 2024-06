Euro 2024 : les supporters écossais mettent l’ambiance à Munich avant le match d’ouverture

Alors que l’Euro 2024 commence ce vendredi soir avec le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Écosse, dans les rues de Munich, la compétition entre supporters a déjà commencé. Et les Écossais sont en feu.

En 2016, les Irlandais avaient fait le show dans les rues de France. Mais cette année, pour l’Euro 2024, les Ecossais sont bien décidés à voler la vedette à leurs voisins. Souvenez-vous, lors de l’édition en France, il y a huit ans déjà, les marées vertes ambiançaient l’Hexagone tout entier avec leur bonne humeur et leur chant à la gloire du joueur Will Grigg, sur l’air de Freed from desire de Gala. Mais, à Munich, en Allemagne, c’est bien le son long et perçant des cornemuses des supporteurs écossais qui couvre le traditionnel carillon de la Marienplatz, avant le match d'ouverture de l'Euro 2024 ce vendredi.

60.000 Écossais présents à Munich

Alors que l’Écosse ne participe qu’à sa quatrième compétition européenne et n’a jamais dépassé la phase de groupe, «l’Armée Tartan», le nom donné aux supporters écossais, est pleine d’espoir pour cette édition. Et pour cet Euro 2024, ils ont mis les moyens. Selon le responsable de la ville de Munich, Lukas Schauner, quelque 60.000 supporters écossais se sont rendus sur place pour le match d’ouverture face à l’Allemagne (21 heures).

Scotland are taking over Munich!! pic.twitter.com/uwY4iT7tZC — The 44 (@The_Forty_Four) June 14, 2024

Et si tous les fans n’ont pas pu avoir de billet pour la rencontre, ils pourront compter sur la fan zone où ils seront bien représentés. Située dans le Parc Olympique à Munich, elle peut accueillir jusqu’à 25.000 personnes. Et, selon la fédération écossaise, 10.000 tickets ont été obtenus pour «l’Armée Tartan».

«Pas d'Écosse, pas de fête»

Après le dernier Euro de 2021, en pleines restrictions pandémiques liées au Covid-19, l'occasion était trop belle cette année de refaire la fête en Allemagne. Et ce sont les supporters écossais qui ont lancé les hostilités. Ce vendredi, à Munich, il ne fallait pas longtemps pour tomber sur la marée bleue. Rassemblés sur Marienplatz, la place la plus célèbre de la ville, des fans en kilt scandent la devise «pas d'Écosse, pas de fête» à l'unisson.

Dans les rues de Munich, célèbre pour son Oktoberfest, la fête de la bière, les supporters écossais n’ont pas manqué l’occasion de trinquer pour célébrer le début de la compétition. Si beaucoup d’entre eux ont scandé le classique Flower of Scotland, d’autres n’ont pas oublié de chambrer les autres nations, et particulièrement l’Angleterre. Pour cela, ils ont chanté en l’honneur de Diego Maradona, auteur de la main de Dieu contre l’Angleterre en finale de la Coupe du monde 1986.

Scotland fans out in Munich last night…





“Oh, Diego Maradona. He put the English out, out, out!”



pic.twitter.com/PxAEOPrZEn — The Away Fans (@theawayfans) June 14, 2024

Mais l’ambiance reste à la fête pour cette première journée de l’Euro 2024. Après une édition 2021 répartie sur plusieurs pays, la compétition retrouve son format habituel et un seul pays hôte accueille les milliers de supporters venus encourager leur équipe. De quoi offrir de belles images, comme cela avait été le cas en 2016 avec les Irlandais.