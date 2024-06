JO 2024 : la qualité de l’eau de la Seine toujours insuffisante malgré des améliorations

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 débutent dans moins de deux mois, la qualité de l’eau de la Seine ne correspond toujours pas aux normes réglementaires pour y nager. De quoi inquiéter avant les JO.

La baignade dans la Seine lors des Jeux olympiques de Paris 2024 sera-t-elle un flop ? À moins de deux mois des épreuves des JO (26 juillet-11 août), l’eau de la Seine ne correspondait «globalement» pas aux standards réglementaires pour y nager début juin. En revanche, la mairie de Paris a souligné ce vendredi que la tendance s'améliorait.

Une semaine sans pluie avantageuse

Concrètement, qu’est-ce qui pose problème actuellement ? La mairie a mis en ligne des graphiques indiquant le niveau de concentration en bactérie fécale E.Coli, l’une des deux prises en compte pour autoriser ou non la baignade en milieu naturel. Cependant, celui-ci était supérieur à 1.000 unités formant colonie (UFC)/100 ml du 1er au 8 juin sur les quatre sites d'analyse parisiens (Bercy, bras Marie, Alexandre III et bras de Grenelle).

Il faut tout de même constater une amélioration. Comprises entre 6.000 et 8.000 UFC/100 ml en début de période, les valeurs ont diminué jusqu'à atteindre le dimanche 9 juin des niveaux inférieurs à ce seuil de 1.000, retenu par les fédérations internationales de triathlon et de natation en eau libre pour autoriser la tenue d'épreuves.

À quoi est dûe l’amélioration ? Selon Benjamin Raigneau, directeur de la propreté et de l’eau, si le niveau de concentration en bactérie s’améliore, cela s’explique par une semaine sans pluie, symbolisant que «les facteurs météorologiques jouent dans le bon sens». Le printemps pluvieux a engendré «des niveaux de débit entre 3 et 4 fois supérieurs au débit normal de la Seine en ce début de période estivale», a-t-il ajouté, soulignant que ce facteur naturel était «le plus pénalisant sur les analyses».

Mais selon Benjamin Raigneau, cette pollution pourrait être une «pluie résiduelle sur la Marne qui génère un déversement», voire un «dysfonctionnement d'une unité» du système d'assainissement, comme un déversoir d'orage.

La Seine, polémique de ces JO ?

Il faut dire que pour ces Jeux olympiques 2024, tous les regards sont tournés vers la Seine, qui sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture ainsi que les épreuves de triathlon, natation-marathon et paratriathlon. Et concernant la tenue des épreuves olympiques dans le fleuve, le suspense reste entier. Surtout depuis l’annulation des «test-events» en août 2023, annulés en grande partie à cause de… la qualité de l’eau.

Anne Hidalgo a d’ailleurs de nouveau repoussé la date de sa baignade dans la Seine. Le bain sera organisé après les élections législatives, soit à minima au lendemain du 7 juillet, journée marquée par le second tour du scrutin. Face à l’incertitude, le plan B consisterait à reporter de quelques jours les épreuves, mais pas à changer de lieu. Paris 2024 veut sa baignade dans la Seine, quoi qu’il arrive.