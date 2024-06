Kévin Estre : «Je préfère remporter les 24 Heures du Mans que le championnat du monde»

Kévin Estre, qui réalise un très bon début de saison au WEC avec Porsche, arrive aux 24 Heures du Mans ce samedi et dimanche, avec le plein de confiance et d’envie, comme il l’a indiqué à CNEWS.

A 35 ans, Kévin Estre peut décrocher sa première victoire aux 24 Heures du Mans ce week-end au volant de la Porsche officielle n° 6 du team Penske Motorsport, qu’il partage avec Lorens Vanthoor et Andre Lotterer. Celui qui partira en pole position sera en tout cas l’un des favoris.

Que représentent les 24 Heures du Mans ?

C’est la plus grosse course de l'année. C'est l'une des plus grosses courses automobiles au monde. Et c'est la course la plus importante pour Porsche, pour nous. Ça fait plaisir de faire partie des pilotes présents et de se battre pour la victoire, de se battre dans la catégorie reine.

Est-ce une course que tu as toujours rêvé de disputer ?

Quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était de faire de la Formule 1, comme la plupart des petits qui commencent le karting. Et quand il a fallu que je change un peu ma stratégie de carrière, je suis passé en GT et à partir de ce moment-là, oui, c'était pour moi un objectif. Il fallait faire de l'endurance et faire Le Mans. C’est un objectif de carrière pour moi depuis une vingtaine d'années.

Est-ce un regret de ne pas avoir fait de Formule 1 du coup ?

Ce n’est pas un regret mais sur le coup, c'est un petit coup au moral parce que tu sais que tu abandonnes ton rêve. J'ai fait deux ans de monoplace et au bout de deux ans, il a fallu que je change parce qu'on n’avait pas le financement pour continuer dans la monoplace. C’était mon rêve depuis mes 4,5 ans. Quand je suis passé en endurance, il y a eu plus de portes qui se sont ouvertes, il y a eu plus de possibilités de devenir professionnel qu’en Formule 1. Je ne regrette pas du tout et je suis très content d'être là où je suis maintenant et je pense qu'il y a pas mal de pilotes qui sont plus tristes et plus désespérés en étant en Formule 1.

Entendre La Marseillaise, c'est magifique !

Comment expliquez-vous ce très bon début de saison avec Porsche ?

Ça a été une bonne surprise. On a eu une année un petit peu difficile l'année dernière. Je pense qu'on était confiant mais sans s'attendre à gagner la course tout de suite au Qatar (la première course de la saison en février, ndlr). Après, à Imola (Italie), on a fait le job et on n'a pas fait d'erreur. A SPA (Belgique), on était correct et on a eu un petit peu la chance de notre côté. C'est un peu une surprise d'être en tête du championnat et d'avoir fait 3 podiums à la suite. Mais d'un autre côté, c'est aussi le travail qui paye.

Lorsque l’on prépare les 24 Heures du Mans, l’aspect mental est plus important que le physique ?

C'est une course plus longue, bien sûr que le physique entre en compte mais Le Mans, c'est Le Mans. Ce n'est pas le circuit le plus physique du calendrier je dirais, après c’est 24 heures donc il faut arriver à se reposer entre les relais. Mais en effet, c'est plus le mental qu’il faut préparer. Il y a la pression, 300.000 spectateurs qui nous regardent, il y a les membres du Conseil d'administration de chez Porsche, il y a Monsieur Penskie, il y a tout le monde… Donc bien sûr on a la pression.

Et le fait d’être Français aux 24 Heures du Mans ?

C’est extraordinaire, ça rajoute beaucoup de plaisir parce que c’est la seule course que je fais à la maison depuis maintenant 5 ou 6 ans. Même si c’est loin de Lyon, ma ville, il y a de la famille qui se déplace, des amis et entendre la Marseillaise, c’est magnifique.

Est-ce que vous préférez remporter les 24 Heures du Mans ou le championnat du monde du WEC en fin d’année ?

Je dirais les 24 Heures. C’est la course que tu veux gagner dans une carrière. Bien sûr que le championnat du monde, il a une grande importance et bien sûr que d'être champion du monde c'est quelque chose d'extraordinaire, mais quitte à choisir, je prends Le Mans en premier.