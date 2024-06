UFC : pourquoi le combat entre Conor McGregor et Michael Chandler est-il finalement reporté ?

Ce vendredi, le patron de l’UFC a annoncé dans une vidéo que Conor McGregor ne ferait pas son retour dans l’octogone le 29 juin prochain. Après avoir manqué la conférence de presse début juin, l’Irlandais est blessé et donc forfait pour le combat.

Reverra-t-on Conor McGregor dans l’octogone ? La crainte se faisait de plus en plus ressentir ces dernières semaines, c’est désormais officiel. L’Irlandais ne fera pas son retour à l’UFC le 29 juin prochain. Après trois ans d’absence de l’organisation, il devait affronter l’Américain Michael Chandler. Mais, en raison d’une blessure, Conor McGregor est forfait, pour le plus grand désarroi des fans de MMA. «Conor McGregor est blessé et forfait pour l'UFC 303», a annoncé ce vendredi le patron de l’organisation d’arts martiaux mixtes Dana White dans une vidéo publiée sur X. En revanche, aucune précision n’a été donnée quant à une éventuelle reprogrammation du combat.

UFC 303 International Fight Week June 29th pic.twitter.com/P47PSsKcg0 — danawhite (@danawhite) June 14, 2024

Absent d'une conférence de presse

Il faut dire que ce n’est pas non plus une grande surprise. Le 3 juin dernier, alors que l’Irlandais était attendu en conférence de presse pour évoquer son retour à l’UFC, le combattant ne s’est pas présenté et l’événement avait été reporté. «En consultation avec l’UFC, la conférence de presse d’aujourd’hui a été annulée en raison d’une série d’obstacles indépendants de notre volonté», avait posté Conor McGregor sur ses réseaux sociaux.

«Je m’excuse auprès de mes fans irlandais et des fans du monde entier pour la gêne occasionnée et j’apprécie toute votre passion et votre soutien. J’ai hâte de vous présenter le plus grand spectacle de tous les temps dans l’octogone», avait rassuré l'ancien champion des poids plumes et des poids légers à l’UFC.

Sportif le mieux payé en 2020

Quelques jours après le report de la conférence de presse, «The Notorious», âgé de 35 ans, avait posté une dizaine de vidéos de lui à l’entraînement sur ses réseaux, cherchant à convaincre ses fans quant à son retour dans l’octogone, dont il n’est pas revenu depuis sa deuxième défaite consécutive infligée par l’Américain Dustin Poirier en juillet 2021.

Dans l’organisation de MMA, le bilan de l’Irlandais commence à prendre une autre tournure. Alors qu’il était le sportif le mieux payé du monde selon le magazine Forbes en 2020, avec 170 millions d’euros de gain, il compte désormais quatre défaites en dix combats, dont trois sur ses quatre dernières apparitions. Est-ce la fin de «The Notorious» ?

Le combat principal de l'UFC 303, organisé à Las Vegas, opposera finalement le Tchèque Jiri Prochazka au Brésilien Alex Pereira, détenteur de la ceinture chez les poids mi-lourds.