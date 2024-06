24 Heures du Mans : quand Zinedine Zidane donne le départ de la 92e édition

Ce samedi, Zinedine Zidane est présent en Sarthe pour donner le départ de la 92e édition des 24 Heures du Mans. Sur le circuit mythique, le champion du monde 1998 a prononcé la célèbre phrase «pilotes, démarrez vos moteurs».

Comme une tradition bien respectée. Un an après Lebron James, star américaine du basket, c’était au tour de Zinedine Zidane, légende vivante du football français, de donner le départ des 24 Heures du Mans. Ce samedi, le champion du monde 1998 était sur le mythique tracé de la Sarthe pour lancer la 92e édition de la plus grande course automobile du monde.

Un duel Ferrari-Porsche

Si la Porsche N.6 s'est élancée en tête de la course, au côté de la Cadillac N.3 d'un enfant du Mans, Sébastien Bourdais, c’est la Ferrari N.50, partie en quatrième position, qui a rapidement pris les rênes de la course.

Lors de cette 92e édition, les amateurs des courses automobiles auront l’occasion d’assister à un superbe duel entre Ferrari, qui remet sa couronne en jeu, et Porsche, qui a remporté cette saison deux des trois premières manches du WEC (championnat du monde d’endurance auto). Cadillac et Toyota sont également vus comme de sérieux candidats à la victoire.

Au niveau des conditions climatiques, la piste est balayée par le vent mais reste malgré tout sèche après les averses tombées plus tôt dans la journée. La pluie est encore attendue dans la nuit.

62 voitures engagées

Au total, 62 voitures se sont jetées à l'assaut du double tour d'horloge sur le circuit de 13,626 km : 16 voitures dans la catégorie inférieure LMP2, 23 en LMGT3 (pilotées par des amateurs et des professionnels), et 23 dans la catégorie reine des Hypercars.

Dans cette dernière classe, la compétition s'annonce aussi ouverte que relevée, avec neuf constructeurs engagés dans la catégorie reine, du jamais-vu depuis près de 30 ans.