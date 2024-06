Euro 2024 : le programme et les résultats complets

Ce samedi, la Suisse a logiquement dominé la Hongrie (3-1) lors de son premier match de l’Euro 2024. Avec ce succès, la Nati rejoint l’Allemagne en tête de son groupe, mais reste deuxième avec la différence de but.

Allemagne - Écosse (groupe A) : 5-1

An opening match to remember for Germany #EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/luXAFwUS1E

